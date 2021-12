La Chine attribue l’augmentation de la production de charbon à la récente relance économique

Le gouvernement chinois a attribué les récentes « mesures de politique » énergétiques, notamment l’augmentation de la production de charbon, à l’augmentation de l’activité manufacturière qui a stimulé son économie.

« En novembre, les pénuries d’électricité se sont atténuées et les prix de certaines matières premières ont considérablement baissé », a déclaré Zhao Qinghe, statisticien principal au Bureau national des statistiques de Chine (NBS), selon CNN.

Un indice manufacturier qui mesure la production des usines est passé à 50,1, marquant la première fois qu’il a dépassé les 50 en trois mois et sa première augmentation depuis mars, selon les données du NBS, a rapporté CNN. L’augmentation suggère que la Chine a surmonté la pénurie d’électricité causée par la faiblesse de l’approvisionnement en énergie et les conditions météorologiques extrêmes.

Le gouvernement de la superpuissance asiatique s’est tourné vers la production de charbon en octobre, ordonnant aux mines de produire autant que possible. En conséquence, la Chine a établi un record de production de charbon en novembre, selon CNN.

Les « interventions fortes » de la Chine ont étouffé la pénurie d’électricité dans le pays et réduit les coûts pour les entreprises, a conclu mardi un rapport de Citi, a rapporté CNN.

La Chine, qui émet plus de gaz à effet de serre que n’importe quel autre pays du monde, dépend fortement du charbon pour son énergie, selon une base de données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE). Le charbon produit beaucoup plus d’émissions de carbone que toutes les autres sources d’énergie, y compris le pétrole et le gaz naturel, lorsqu’il est brûlé, selon l’American Geosciences Institute.

Malgré ses engagements climatiques, le gouvernement chinois a récemment reporté la date de début de la réduction de la production de charbon de 2025 à «environ» 2030, a rapporté le Wall Street Journal.

Au total, la Chine a émis près de 10 000 tonnes de dioxyde de carbone en 2019, soit plus du double de la quantité produite par les États-Unis, qui en émettent le deuxième plus au monde, selon l’AIE. Alors que les États-Unis ont diminué leurs émissions ces dernières années, la Chine a régulièrement augmenté ses propres émissions.

