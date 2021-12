La Chine aurait interdit Steam, bien que les attaques DNS puissent être responsables

Steam, la plate-forme mondiale de jeux sur PC de Valve Software, aurait été interdite en Chine vendredi. Bien que de nouvelles preuves suggèrent, la panne pourrait être due à une attaque DNS.

Comme indiqué pour la première fois par TheGamer, de nombreux joueurs en Chine affirmaient que la version mondiale de Steam, qui comprend toutes les fonctionnalités de la communauté et plus de 110 000 jeux, était inaccessible dans le pays. Beaucoup pensent qu’il s’agit d’une prétendue interdiction de Steam dans le pays, et pour une bonne raison. Nous avons essayé de le vérifier nous-mêmes à l’aide de Comparitech, qui teste si un site Web n’est pas disponible en Chine ou non (merci, TheVerge). Effectivement, l’outil indique que « store.steampowered.com » est bloqué dans toute la Chine.

SteamDB a également vérifié que la version globale de la plateforme est inaccessible en Chine. Cependant, la version chinoise de Steam, sortie en février 2021, fonctionne toujours.

Cependant, il existe des rapports contradictoires sur la cause de l’absence soudaine de la version mondiale de Steam en Chine. Le dataminer bien connu PlayerIGN affirme qu’une attaque « d’empoisonnement DNS » serait la raison de la panne de Steam en Chine. L’empoisonnement DNS est une technique trompeuse utilisée par les pirates pour rediriger un site Web ou un domaine vers des sites Web tiers malveillants.

On ne sait toujours pas si la version mondiale de Steam est interdite en Chine ou si la panne est le résultat d’un empoisonnement du DNS. Valve Software n’a pas encore fait de déclaration officielle à ce sujet, et nous ne le saurons probablement pas tant que la société n’aura pas clarifié les choses.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.