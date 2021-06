Actualités Bitcoin

La Chine bloque les comptes cryptographiques populaires sur Weibo, Bitcoin Reacts

Bitcoin est retombé à 35 300 $ à nouveau dans le week-end mais reste dans la fourchette de 33 000 $ à 40 000 $.

La baisse des prix d’aujourd’hui peut être attribuée, encore une fois, aux nouvelles de la répression en provenance de Chine. Il semblerait qu’un grand nombre de comptes de crypto-monnaie KOL (leader d’opinion clé) ont été bloqués sur Weibo, qui est le Twitter de la Chine.

Ces comptes impliquent les commerçants les plus célèbres de Chine, les premiers utilisateurs de Bitcoin et les partisans de DeFi, mais ne semblent pas inclure d’annonces d’échanges de crypto-monnaie.

“Il s’agit de la suspension de crypto la plus sévère de l’histoire, et cela pourrait être une réponse à la politique de répression de Pékin”, a noté la publication chinoise Wu Blockchain.

“Le graphique doit montrer que le marché évolue dans la direction suggérée par les fondamentaux. Lorsque des nouvelles sont publiées, le marché doit agir d’une manière qui reflète le ton psychologique.” Les nouvelles baissières qui nous affectent maintenant par rapport aux mois précédents démontrent la faiblesse fondamentale actuelle. – Shiller à sang froid (@ColdBloodShill) 5 juin 2021

Cependant, ce qui est important ici, c’est que, tout comme la répression du trading de dérivés à fort effet de levier et de l’extraction de crypto en préparation du prochain 100e anniversaire du parti communiste au pouvoir le 1er juillet, cette mesure a été prise pour les mêmes raisons. Molly, la responsable du marketing chez HashKey Hub, a noté,

« Il est vrai que de nombreux comptes de réseaux sociaux liés à la blockchain et au bitcoin ont été suspendus. C’est tout à fait normal pendant la grande fête. Désendettement, l’application de la loi est plus stricte pour s’assurer de l’instabilité de la société.

Depuis que les informations sur la répression sont venues de Chine, les chaînes médiatiques publiques ont précisé que les réglementations étaient particulièrement destinées aux bourses à qui il est demandé de restreindre leurs échanges avec effet de levier.

Quant à l’exploitation minière de Bitcoin, seuls ceux impliqués dans les sources à base de charbon ont été ciblés, et l’utilisation des ressources hydroélectriques, que le Sichuan a en abondance et gaspille, a été soutenue. Molly a dit,

« 25 jours avant le centenaire. Pas besoin de se foutre cependant, les fermes minières de bitcoins ne sont pas interdites, les échanges ne sont pas arrêtés. »

#btc On dit que toutes les fermes #minières en Chine qui dépendent de l’énergie fossile doivent quitter le marché. Certaines installations du Sichuan et du Yunnan pourraient encore être autorisées à fonctionner pendant la saison des pluies cette année. Personne ne sait comment vont les choses après ça. – Red Li (@redtheminer) 4 juin 2021

La publication locale Wu Blockchain a également noté que les médias chinois et les plateformes sociales sont tous deux gérés par le département de la propagande, d’où cette décision.

Avec toutes les discussions internes et privées, les choses ont été inattendues, tout comme avec l’interdiction des comptes Weibo. A ce titre, « il est actuellement impossible de prédire si ces départements introduiront des politiques de répression et leur intensité, a-t-il ajouté.

