La Chine boycotte H&M, Nike et d’autres détaillants pour avoir dénoncé le travail forcé ouïghour.

Les consommateurs chinois, les sites de commerce électronique et les plateformes de médias sociaux boycottent d’éminents détaillants internationaux, tels que H&M, Nike et Uniqlo, à la suite des sanctions contre le gouvernement chinois, soutenu par les États-Unis, l’Union européenne, la Grande-Bretagne et Canada.

Des responsables chinois ont été accusés de violations des droits humains dans la région du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine. Au moins 800 000 et peut-être plus de 2 millions d’Ouïghours, une minorité ethnique musulmane, ont été détenus dans des «centres de rééducation» au Xinjiang, selon le témoignage du département d’État américain, où ils ont dû suivre des programmes d’endoctrinement psychologique. De nombreux Ouïghours sont également contraints de travailler usines de fabrication de vêtements et autres produits vendus au pays et à l’étranger. Le Xinjiang est l’une des principales régions productrices de coton en Chine et constitue un élément central de la chaîne d’approvisionnement mondiale de la vente au détail.

En mars dernier, le groupe de réflexion non partisan Australian Strategic Policy Institute a publié un rapport détaillant comment au moins 82 entreprises étrangères et chinoises ont des liens directs ou indirects avec la région du Xinjiang et au-delà en fonction de leur chaîne d’approvisionnement. Plusieurs grandes sociétés répertoriées par ASPI comprennent Amazon, Apple, Dell, H&M, Nike, Nintendo, Uniqlo, Victoria’s Secret et Zara. End Uyghur Forced Labour, une coalition internationale de plus de 190 organisations de défense des droits humains et de défense des droits humains, a spécifiquement exhorté les marques de mode et les entreprises de vêtements populaires à se départir des liens de la chaîne d’approvisionnement de la région. La Better Cotton Initiative, une organisation mondiale qui promeut le coton cultivé de manière durable, a également suspendu une partie de son travail au Xinjiang l’année dernière.

Les acheteurs occidentaux ont également commencé à en prendre note; les consommateurs et les groupes de défense des droits de l’homme ne permettent pas aux détaillants de fermer les yeux sur les abus internationaux du travail. Ces actions organisées ont conduit H&M à publier un communiqué en septembre, reconnaissant être «profondément préoccupé» par les informations faisant état de travail forcé et de discrimination dans la région du Xinjiang. Le détaillant a déclaré qu’il ne s’approvisionnerait plus en coton directement de la région. D’autres marques comme Inditex (Zara, Massimo Dutti) et PVH (Calvin Klein, Tommy Hilfiger) ont également publié des déclarations en 2020 reconnaissant les préoccupations liées à la violence au travail dans la région.

Ces derniers jours, cependant, certains les ont discrètement rétractés, car l’indignation de la Chine face à ces accusations est arrivée, six mois plus tard. Le Washington Post a rapporté que les médias d’État chinois avaient coordonné l’appel au boycott des consommateurs H&M. Des traductions de déclarations d’entreprises datant de plusieurs mois de H&M et d’autres détaillants internationaux ont été diffusées sur les médias sociaux chinois, a rapporté Insider, dont certaines ont été publiées par les médias d’État chinois et partagées par les citoyens. Les responsables gouvernementaux ont également dénoncé les allégations, appelant H&M à «être plus lucide et à distinguer le bien du mal», selon le South China Morning Post.

Le tollé des consommateurs a incité les plates-formes chinoises à nettoyer non seulement les listes de vêtements de H&M, mais aussi ses adresses et ses géolocalisations. Sur Weibo, un site de médias sociaux chinois, plus de 32 millions de personnes ont utilisé le hashtag «Je soutiens le coton du Xinjiang». Des dizaines de célébrités chinoises ont ouvertement rompu leurs liens avec des marques dites «sur liste noire», y compris des stars de la K-pop d’origine chinoise, comme Jackson Wang de GOT7 et Lay Zhang d’EXO, qui ont abandonné les contrats avec les détaillants par solidarité nationale.

Dans une vidéo YouTube publiée par le China Global Television Network, un réseau appartenant au Parti communiste chinois, des spectateurs chinois de tout âge et de sexe ont condamné H&M pour ses accusations «absurdes» et ont exprimé leur hésitation à acheter à nouveau auprès du détaillant. «Je pense que nous devrions soutenir nos marques nationales», a déclaré une femme. «La puissance de la Chine augmente. La qualité de nos marques nationales s’améliorera également. »

Alors que les tensions entre les États-Unis et la Chine s’intensifient, les entreprises occidentales auront plus qu’un boycott des consommateurs à s’inquiéter. Étant donné la position de la Chine en tant que deuxième producteur de coton au monde, de nombreux détaillants et marques qui vendent des produits en coton devront probablement réévaluer leurs liens avec les fournisseurs chinois, qui ont des liens directs ou indirects avec la région du Xinjiang. Environ 87% du coton chinois y est produit et le Xinjiang est responsable d’environ 1 balle de coton sur 5 sur le marché mondial, selon le People’s Daily, un journal d’État.

Alors que des détaillants comme H&M affirment qu’ils cesseront de s’approvisionner directement au Xinjiang, il est possible que les marques doivent maintenir des liens avec d’autres fournisseurs chinois pour les textiles externalisés, et il n’y a aucun moyen pour les détaillants de discerner comment ces matériaux ont été fabriqués. Le rapport ASPI a détaillé que certaines marques ont déclaré «qu’elles n’avaient pas de relation contractuelle directe avec les fournisseurs impliqués dans les programmes de main-d’œuvre, mais aucune marque n’a été en mesure d’exclure un lien plus bas dans leur chaîne d’approvisionnement.» En d’autres termes, les détaillants doivent simplement croire les fournisseurs sur parole.

Alors pourquoi les marques ne s’engagent-elles pas à refondre leurs chaînes d’approvisionnement et à les ramener aux États-Unis? La réponse courte est que cela coûterait très, très cher de le faire. Depuis les années 1970, les détaillants américains ont commencé à migrer lentement la fabrication à l’étranger vers des usines de textile et des usines en Asie et en Amérique latine. C’était une évidence capitaliste: la main-d’œuvre et les matières premières étaient bon marché. Lorsque l’Accord de libre-échange nord-américain a été adopté en 1994, il a éliminé les droits d’importation des pays d’Amérique du Nord, comme le Mexique, de sorte que les détaillants ont été davantage incités à sous-traiter leurs activités.

«Il y a beaucoup d’injustice dans la structure des chaînes d’approvisionnement mondiales, en particulier entre les marques, les détaillants et les fournisseurs», a déclaré Penelope Kyritsis du Worker Rights Consortium à Vox en août. «D’où nous en sommes, si les marques ne savent pas d’où vient leur coton ou textile, elles choisissent de ne pas le savoir. Ils doivent faire preuve de diligence raisonnable et s’engager à respecter des normes d’approvisionnement éthiques. »

Les chaînes d’approvisionnement au détail sont rarement transparentes. Comme Meredith Haggerty de Vox l’a exploré dans son article sur la fabrication américaine, de nombreux PDG ne peuvent pas nommer les usines et les installations qui créent leurs produits: «Parce que la plupart des pièces d’une chaîne donnée sont détenues et sous-traitées de manière indépendante, [it’s] facile à écarter quand il s’agit de la responsabilité des entreprises et des consommateurs… Alors que tout le monde a une vague conscience des catastrophes d’usine, des bas salaires et du travail des enfants, il est plus facile et plus confortable de ne pas savoir.

Il a fallu des années à la communauté internationale pour s’exprimer autant qu’elle l’est maintenant sur le sort des Ouïghours. La solution, cependant, pourrait être coûteuse pour les entreprises qui ont compté sur une main-d’œuvre externalisée bon marché. Il ne suffit plus que les détaillants contournent le problème, du point de vue d’un consommateur occidental. S’exprimer, cependant, signifie potentiellement aliéner une énorme base d’acheteurs de la Chine, la plus grande économie du monde. Les marques internationales devront éventuellement choisir un camp, mais l’état actuel des liens entre les chaînes d’approvisionnement américaines et chinoises signifie que les deux pays sont toujours interdépendants et imbriqués.