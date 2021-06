La Chine chasse-t-elle les ovnis ? Pékin maman au milieu des rapports sur le groupe de travail de l’armée ⋆ 10z viral

in

Dans la perspective d’un rapport très attendu sur les ovnis remis ce mois-ci au Congrès, une course à l’espace journalistique est en cours pour découvrir si la Chine, elle aussi, a recherché la vérité sur les extraterrestres.

“Nous avons reçu des appels à ce sujet”, a déclaré une personne qui a répondu au téléphone à l’ambassade de Chine à Washington, DC Le responsable n’a pas répondu, cependant, si Pékin maintenait un groupe de travail sur les ovnis.

L’intérêt provient d’articles récents dans la presse étrangère disant que la Chine a été inondée de rapports sur les ovnis, et que l’Armée populaire de libération les traque via l’intelligence artificielle. Les articles sont apparemment basés sur un rapport de 2019 du scientifique Chen Li, qui a été décrit comme un chercheur de l’Académie d’alerte précoce de l’armée de l’air chinoise.

Dans le rapport, Chen a écrit sur les « conditions aériennes non identifiées », le terme chinois pour ce que le Pentagone décrit comme des « phénomènes aériens non identifiés ».

“L’occurrence fréquente de conditions aériennes non identifiées ces dernières années … pose de sérieux défis à la sécurité de la défense aérienne de notre pays”, a écrit Chen, qui a noté que l’APL utilise l’intelligence artificielle car elle peut “sortir des sentiers battus”.

Le résumé du rapport de Chen a d’abord été publié dans le South China Morning Post, puis a été repris par des médias au Royaume-Uni, en Russie et ailleurs, provoquant une rafale d’appels de presse à l’ambassade de Chine à Washington.

“Je n’ai aucune information à ce sujet”, a déclaré le responsable de l’ambassade avant de couper un appel téléphonique avec Just the News.

Selon des sources citées par le South China Morning Post, de nombreux signalements d’ovnis en Chine sont, comme ceux des États-Unis, attribués à des phénomènes naturels, ou à des ballons météo ou à des drones. Certains objets aéroportés apparaissent sur le radar ou sont captés par des capteurs, mais autrement, ils ne sont pas remarquables. Les observations mystérieuses sont “plus probablement causées par des humains que par des extraterrestres”, selon un scientifique chinois cité par le média.

Des aventuriers en 1938 ont affirmé avoir trouvé des preuves qu’un vaisseau spatial extraterrestre s’était écrasé des milliers d’années plus tôt dans les montagnes reculées de l’ouest de la Chine. Comme avec les spéculations des années plus tard selon lesquelles des extraterrestres se sont écrasés en 1947 à Roswell, au Nouveau-Mexique, le prétendu crash de la Chine a engendré mythe, contre-mythe et intrigue.

Comme leurs homologues américains, les responsables chinois n’ont pas annoncé avoir trouvé de preuves de vaisseaux spatiaux extraterrestres de quelque époque que ce soit.

Deux avions militaires chinois en 1998 auraient intercepté un “champignon à pattes courtes” volant à basse altitude qui s’est enfui vers l’espace puis a disparu. Un aéroport chinois en 2010 a fermé ses portes pendant plusieurs heures après qu’un OVNI aurait été repéré au-dessus.

Pékin n’a pas annoncé si les responsables de l’APL produiraient leur propre version du prochain rapport du Pentagone au Congrès.