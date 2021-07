La Chine cherche à contrôler le Pacifique avec un nouveau porte-avions – « La Chine comble l’écart » | Monde | Nouvelles

Les images satellite du nouvel actif de l’APL – le porte-avions Type 003 – suggèrent que la Chine fait des “progrès considérables” sur le navire de guerre, avec son pont d’envol et sa superstructure montrant des signes d’achèvement. Le navire en cours de développement dans le chantier naval de Jiangyan près de Shanghai devrait améliorer les capacités navales de Pékin et sera le navire le plus grand et le plus avancé sur le plan technologique à être construit en dehors des États-Unis pendant des décennies.

Les responsables du Pentagone pensent que les nouveaux supercarriers américains de classe Gerald R. Ford domineraient tout conflit avec la Chine, mais ont déclaré que le navire marquait un bond en avant dans la puissance militaire de Pékin.

Le contre-amiral Mark Montgomery, un commandant à la retraite du groupe d’attaque du porte-avions USS George Washington basé au Japon, a déclaré au Washington Times que la Chine se rapprochait des capacités américaines.

Il a déclaré : « La Chine comble l’écart technologique avec les États-Unis, à l’exception de la propulsion nucléaire. »

On ne sait pas grand-chose sur le nouveau porte-avions, mais les rapports suggèrent que le navire chinois mesure environ 318 mètres de long, à quelques mètres seulement des navires américains similaires.

Eric Sayers, ancien conseiller du commandant du Commandement américain du Pacifique, a déclaré que la Chine construisait simultanément deux marines : une pour les « mer proche » et l’autre pour les opérations en haute mer.

Il a déclaré à Foreign Policy : « La tendance est que la Chine essaie de construire une marine d’eau bleue, et c’est ce que représente ce troisième porte-avions et son plan au-delà.

“C’est plus pour projeter de la puissance dans l’Indo-Pacifique et au-delà.”

M. Sayers a ajouté : « C’est certainement suffisant pour garder le commandant de la flotte américaine du Pacifique éveillé la nuit.

Wu Qian, porte-parole du ministère chinois, a menacé que toute incursion dans l’espace aérien chinois entraînerait de “graves conséquences”.

Parlant de ce que le développement du nouveau porte-avions signifie pour les actions militaires de la Chine en mer de Chine méridionale, Jerry Hendrix, capitaine de la marine à la retraite et ancien responsable du département américain de la Défense, pense que la Chine deviendra plus agressive.

“Je pense qu’ils vont devenir plus conflictuels”, a-t-il déclaré.

«Avec leurs porte-avions, ils peuvent penser qu’ils vont être en mesure d’établir le contrôle de la mer assez longtemps pour pouvoir lancer un assaut amphibie.

« Ils vont au-delà des porte-avions comme simples plates-formes de prestige, et ils passent à quelque chose de beaucoup plus complexe.

“Ils se dirigent vers une plate-forme de projection de puissance qui peut lancer des ordonnances sur une plus longue distance.”