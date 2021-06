in

La Chine cherche à tirer parti de la blockchain dans l’économie et la gouvernance

La Chine cherche à tirer parti du potentiel de la technologie blockchain, selon un communiqué du gouvernement. Même si elle utilise la technologie naissante pour favoriser son programme de monnaies numériques de banque centrale (CBDC), la Chine vise à appliquer la blockchain dans tous les domaines de son économie en plein essor.

Dans un document rédigé par le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information (MIIT), le gouvernement chinois envisage les nombreux avantages que la technologie blockchain peut apporter à son économie et au fonctionnement de son secteur des services publics.

Énumérant les domaines dans lesquels il vise à utiliser la blockchain pour améliorer l’expérience chinoise, le MIIT a déclaré qu’il tirerait parti des capacités de la technologie pour approfondir les applications intégrées en optimisant les processus métier, réduisant ainsi les coûts.

Il utiliserait également la blockchain pour améliorer la gestion de la chaîne d’approvisionnement du pays et conduire à une meilleure traçabilité des produits dans des domaines clés comme la santé. Blockchain créera également une plate-forme de partage de données multipartite, tout en étant également axée sur l’amélioration des services gouvernementaux et la promotion des services de partage de données interministériels.

Pour atteindre son objectif de permettre un avenir axé sur la blockchain, le MIIT cherche à promouvoir un hub de blockchain dans le pays grâce à plusieurs politiques favorables à la blockchain, telles que des politiques fiscales préférentielles pour les startups blockchain. Les responsables locaux ont également été invités à apporter leur aide à cet égard au moyen de politiques habilitantes.

Le MIIT a également appelé à un concours basé sur la blockchain et à la création d’un « China Software Park » dans la zone pilote de développement de la blockchain. Il cherche également à permettre aux talents locaux de la blockchain et créera des cours sur la technologie de la blockchain dans les universités et les collèges pour créer un nouvel ensemble d’ingénieurs.

Le document a été publié en collaboration avec la Commission centrale des affaires du cyberespace.

Blockchain plus attrayant que la crypto

La Chine a été l’un des premiers pays à accepter les crypto-monnaies et a commencé à se pencher sur la technologie sous-jacente entourant les actifs numériques.

Cependant, le pays qui exploite environ 50% du Bitcoin mondial existant a fermé ses portes aux crypto-monnaies, qualifiant les monnaies privées de menace pour l’utilisation continue du yuan.

Au lieu de cela, il a interdit l’utilisation des lignes de code en conflit et a encore réprimé l’exploitation minière BTC dans sa région de Mongolie intérieure. La décision qui a vu le marché de la crypto perdre environ un tiers de sa valeur a conduit à la suspension par le pays des comptes Weibo liés à la crypto. BTC -0,85% Bitcoin / USD BTCUSD 35 751,77 $

Pendant ce temps, le gouvernement chinois s’est concentré sur la conception d’un rival virtuel avec son programme de yuan numérique. Le géant asiatique prévoit également de lancer des pilotes d’essai lors des prochains Jeux olympiques d’hiver qui se dérouleront à Pékin.

