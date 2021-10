La Chine cible désormais le marché du NFT

TL;Répartition DR

Le gouvernement chinois resserre les rênes sur les NFT. Les NFT ne sont plus des initiatives à but lucratif mais des objets de collection numériques.

La Chine a récemment imposé de nouvelles restrictions sur l’utilisation des jetons non fongibles (NFT). Pourtant, les géants de l’Internet cherchent à étendre leur portée dans un nouveau domaine d’objets de collection numériques. L’interdiction ne s’applique que dans les modèles commerciaux décentralisés où les NFT existent, mais il ne semble pas que ces entreprises s’arrêteront de sitôt.

Selon Colin Wu, les régulateurs sont en pourparlers avec les principales sociétés Internet au sujet des NFT. Il semble que ces NFT ne soient plus autorisés, mais vous pouvez les utiliser comme objets de collection numériques à la place.

L’avenir de l’industrie du NFT est incertain, mais il ne se fera pas sans combat. Les autorités ont interrogé des sociétés Internet de premier plan. Ils leur ont par la suite assuré d’utiliser leurs produits comme objets de collection virtuels.

Les sociétés Internet chinoises lancent de nouvelles plateformes de trading NFT. Et, même McDonald’s dans le pays a commencé à entrer dans l’industrie symbolique malgré la pression des autorités.

De plus en plus de sociétés Internet chinoises commencent à entrer dans le domaine du NFT. Tencent et Alibaba ont déjà ouvert des plateformes de trading pour les produits NFT. En outre, McDonald’s a récemment émis son premier jeton.

McDonald’s Chine NFT

Ce n’est pas tous les jours qu’on voit une invention de McDonald’s ! Récemment, la chaîne de restauration rapide a publié un ensemble de 188 NFT à présenter en l’honneur de leur 31e anniversaire. Ils ont nommé le premier NFT « Big Mac Rubik’s Cube ». Le NFT de la société est un jeu intelligent sur les conceptions architecturales du nouveau siège social de McDonald’s. Et il a été inspiré à juste titre par leur expansion en Chine continentale.

« McDonald’s est une marque tendance qui est toujours à l’affût des tendances de la mode et de la technologie de pointe. Je suis très heureux que McDonald’s soit devenu la première marque de restaurant nationale à lancer NFT. Le nouveau siège social de McDonald’s en Chine est un tout nouveau jalon de développement. En ce moment privilégié, nous utilisons la forme de NFT pour partager notre innovation et notre numérisation avec les employés et les clients. » a déclaré Zhang Jiayin, PDG de McDonald’s Chine.

La Chine a subi une attaque contre la crypto-monnaie

La Chine maintient une position ferme contre toutes les formes de commerce de crypto et prévoit d’éradiquer l’exploitation minière d’actifs numériques. Il a officiellement répertorié les cryptos comme « activité financière illégale ». Le site Web de la Banque populaire de Chine indique qu’on ne peut pas faire circuler de crypto. Ainsi, toutes les transactions sont sous contrôle. Les plateformes d’échange, dont Binance, ont fermé.

D’ailleurs, la Chine n’a pas épargné les entreprises qui travaillent à l’étranger dans ce combat. Pas plus tard qu’aujourd’hui, ils ont ciblé deux des plus grandes plateformes de négociation d’actions Futu Niuniu et Tiger Securities. Les moteurs de recherche de la société ont été suspendus et n’ont pas pu rechercher l’ETF Bitcoin coté aux États-Unis.