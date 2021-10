La Chine cible le marché NFT après l’interdiction générale de la cryptographie, voici tout ce que vous devez savoir

Le dernier développement de la répression chinoise de la cryptographie a vu les autorités limiter les jetons non fongibles (NFT) à de simples objets de collection numériques, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent plus être échangés à but lucratif, interdisant les NFT dans le cadre de l’activité décentralisée. Selon le journaliste chinois Colin Wu, le cadre réglementaire autour des NFT s’aligne sur le renforcement de la supervision des marchés NFT.

Exclusif : les autorités de régulation chinoises renforcent la supervision des NFT et ont interrogé de grandes sociétés Internet. Les NFT ne sont plus autorisés à être utilisés, mais sont plutôt des objets de collection numériques. – Wu Blockchain (@WuBlockchain) 23 octobre 2021

En outre, les autorités ont également interrogé d’éminentes sociétés Internet pour s’assurer que les NFT ne peuvent pas être utilisés pour autre chose que des objets de collection virtuels. Néanmoins, l’industrie du NFT ne s’effondrera pas sans combattre. Alors que les sociétés Internet chinoises continuent de lancer des plateformes de trading NFT, des acteurs commerciaux comme McDonald’s entrent également dans l’industrie tokenisée, indépendamment de la pression des autorités.

« Cependant, les sociétés Internet chinoises entrent activement dans le domaine du NFT. Tencent et Alibaba ont tous deux ouvert des plateformes de trading NFT… McDonald’s Chine et DHL Chine viennent de publier leurs premiers NFT. », a tweeté Wu dans un fil.

McDonald’s Chine NFT

Plus tôt ce mois-ci, le géant des hamburgers McDonald’s Chine a lancé son premier jeton non fongible (NFT), appelé « Big Mac Rubik’s Cube », commémorant le 31e anniversaire de la franchise sur le marché chinois. De plus, le NFT de la société s’inspire de l’infrastructure du nouveau siège social de McDonald’s sur la rive ouest de Shanghai, célébrant l’expansion de l’empire du hamburger sur le continent chinois.

« McDonald’s est une marque jeune et tendance qui a toujours prêté attention aux tendances de la mode et à la technologie de pointe. Je suis très heureux que McDonald’s soit devenu la première marque de restaurant nationale à lancer NFT. Le nouveau siège social de McDonald’s Chine est un tout nouveau développement de McDonald’s Chine. Jalons. En ce moment spécial, nous utilisons la forme de NFT pour partager l’innovation, la numérisation et l’art tendance de McDonald’s avec les employés et les consommateurs », a déclaré Zhang Jiayin, PDG de McDonald’s Chine.

Tout en ciblant l’entreprise NFT exclusive de McDonald’s, le gouvernement autoritaire de la Chine cherche également à ce que l’entreprise facilite la promotion de la CBDC en Chine en élargissant l’utilisation du yuan numérique dans toute sa chaîne. L’objectif du gouvernement chinois est d’éliminer complètement la crypto de son territoire et de la remplacer par le yuan numérique centralisé.

