La Chine communiste ajoute une vidéo critique sur la théorie raciale à sa programmation ⋆ 10z viral

Un média de propagande contrôlé par le Parti communiste chinois a diffusé une vidéo faisant la promotion de la théorie critique de la race auprès des enfants américains.

Dans la vidéo produite et diffusée par le China Global Television Network, un réseau appartenant à une société de médias d’État qui relève du département officiel de la propagande du PCC, deux narrateurs anglophones expliquent que « les Noirs ont eu moins d’opportunités que les autres » et « le racisme se transmet de génération en génération.

« Ils ont donc moins d’argent pour acheter de la nourriture et subvenir à leurs besoins. Les Noirs ont également tendance à tomber plus souvent malades parce qu’ils n’ont pas les moyens de se payer des médecins ou des médicaments. Et les Noirs sont blessés par des policiers à un taux plus élevé », indique la vidéo.

La vidéo exhorte également les parents à discuter des « nouvelles » avec leurs enfants dès la maternelle, par exemple : « Certains policiers ont fait de mauvais choix à cause de la couleur de la peau de quelqu’un.

« Lorsque les enfants associent la race à des jugements de valeur, ne vous fâchez pas et ne les fermez pas. Au lieu de cela, sondez pour découvrir d’où viennent ces idées », poursuit la vidéo. « Vous pouvez également montrer à vos enfants à quel point les idées racistes blessent les gens. »

Le narrateur encourage les parents à « jeter un œil à ce que vos enfants regardent et lisent » car « malheureusement, la plupart des livres et des émissions pour enfants sont centrés sur des personnages blancs ».

« Donnez l’exemple et ajoutez de la diversité à différentes parties de votre esprit. Participez à des activités susceptibles d’avoir un groupe diversifié de personnes », dit le narrateur tandis qu’un groupe de personnes, dont un couple gay, défile à travers l’écran.

La vidéo se termine en affirmant que “ne pas être raciste ne fait que garder les choses telles qu’elles sont maintenant”, mais “en étant antiraciste, vous pouvez aider à mener nos enfants vers un avenir meilleur”.

Le Parti communiste chinois produit maintenant des vidéos en anglais faisant la promotion de la théorie critique de la race auprès des enfants américains. La propagande de l’État chinois est pratiquement indiscernable du programme de nombreuses écoles publiques américaines.pic.twitter.com/n2K0bU8kPb — Christopher F. Rufo ⚔️ (@realchrisrufo) 17 août 2021

Ce n’est pas la première fois que les communistes chinois utilisent la rhétorique de gauche sur la race comme moyen de saper et d’embarrasser l’Amérique. Lors du sommet de l’Alaska en mars, Yang Jiechi, membre du PCC, a utilisé Black Lives Matter pour affirmer que les États-Unis n’avaient pas qualité pour critiquer la Chine sur les droits de l’homme.

« Le fait est qu’il existe de nombreux problèmes aux États-Unis concernant les droits de l’homme, ce qui est également admis par les États-Unis eux-mêmes. … Les défis auxquels les États-Unis sont confrontés en matière de droits de l’homme sont profondément enracinés. Ils n’ont pas seulement émergé au cours des quatre dernières années, comme Black Lives Matter », a-t-il déclaré.

