La Chine communiste colonise-t-elle Cuba ?

L’histoire se répète-t-elle à Cuba ? La Chine communiste utilise-t-elle son initiative « la Ceinture et la Route » pour transformer Cuba en une colonie dépendante comme elle l’était sous l’ex-Union soviétique ? Cuba est-elle sur le point de devenir la première base militaire de la Chine communiste dans l’hémisphère occidental ?

Ce sont des questions importantes. Pourquoi? Parce que le monde le plus proche d’un holocauste nucléaire s’est produit en 1962 après que le dictateur cubain, Fidel Castro, a permis à son pays de devenir un État vassal de l’ex-Union soviétique. Lorsque Castro a pris le pouvoir en 1959 en renversant l’autocrate cubain Fulgencio Batista, il a promis au peuple cubain la fin de la pauvreté, de l’analphabétisme et des problèmes de santé publique généralisés. Incapable de tenir ses promesses, Castro s’est tourné vers l’Union soviétique pour obtenir de l’aide.

Ce faisant, il a permis à Cuba de devenir une colonie soviétique virtuelle, dépendante de son despote anti-américain et avide de pouvoir, Nikita Khrouchtchev. Khrouchtchev n’a pas tardé à utiliser sa main de fer sur Cuba pour agir contre les États-Unis. Il a demandé à Castro d’autoriser la construction d’un site sophistiqué de renseignement électromagnétique à Lourdes, à Cuba, et de bases, à moins de 100 miles de nos côtes, pour des missiles balistiques à pointe nucléaire visant les États-Unis. Lorsque les avions de reconnaissance américains ont révélé leur présence, le monde a vacillé au bord de la guerre nucléaire pendant 14 jours alors que le président John F. Kennedy et Khrouchtchev se livraient au jeu le plus dangereux du chat et de la souris jamais joué.

Maintenant, l’histoire semble se répéter, mais cette fois l’agresseur est Xi Jinping, le chef totalitaire de la République populaire de Chine. Alors que Khrouchtchev était vantard et pompeux, Xi est rusé, sournois et trompeur. Il enroule les tentacules visqueux de la RPC autour de Cuba sous couvert d’aide économique à travers ses programmes « la Ceinture et la Route ».

L’innocente initiative « la Ceinture et la Route » est la stratégie de la RPC pour prendre le contrôle des pays économiquement faibles d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine en leur imposant une dette qu’ils ne peuvent rembourser. La RPC accorde des prêts, principalement aux pays les plus pauvres, pour des projets d’infrastructure qui font cruellement défaut. Lorsque, comme on pouvait s’y attendre, ces nations ne peuvent pas rembourser les prêts, elles deviennent des marionnettes de la Chine communiste. En utilisant les accords de la Ceinture et la Route, la RPC acquiert non seulement une influence sur les pays du tiers monde, elle acquiert le contrôle. Les nations débitrices se trouvent dans la même situation peu enviable que la personne qui emprunte de l’argent à la mafia et ne peut pas le rembourser. La mafia le possède à partir de ce moment-là.

Le 26 décembre 2021, l’ambassade de Chine à La Havane a annoncé que He Lifeng, directeur de la Commission nationale pour le développement et la réforme de la RPC, avait signé un accord « la Ceinture et la Route » avec le gouvernement cubain. Avec ce pacte, Cuba est devenu un autre sur une liste croissante de nations cédant leur souveraineté à la Chine communiste.

Pour un exemple de la façon dont la RPC utilise les accords « la Ceinture et la Route », considérez ce qui s’est passé au Sri Lanka. Lorsque le gouvernement sri lankais n’a pas pu rembourser un prêt de 1,4 milliard de dollars, la RPC a saisi le port de Hambantota et a exigé un bail de 99 ans pour l’exploiter.

Bien que la Chine communiste vise principalement les pays riches en minéraux essentiels tels que Cuba dans ses accords de la Ceinture et la Route, il serait naïf de croire que tout ce que Xi veut de Cuba, ce sont des minéraux. L’amiral à la retraite Craig Faller a averti lors d’une audience au Sénat en mars 2021 que les objectifs de la RPC étaient « d’établir une logistique mondiale et une infrastructure de base dans notre hémisphère afin de projeter et de maintenir la puissance militaire à de plus grandes distances ». Faller a décrit les intentions de la RPC comme « insidieuses », « corrosives » et « corrompues ».

Nous sommes d’accord avec Faller. Xi essaie de reprendre là où Khrouchtchev s’est arrêté, mais il est plus intelligent dans la façon dont il s’y prend. Pour Xi, la première étape consiste à coloniser économiquement Cuba. La deuxième étape consiste à transformer Cuba en une base militaire chinoise communiste dans les Caraïbes.

