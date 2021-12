La Chine complote pour construire une base de navires de guerre dans l’océan Atlantique – Pékin ciblera l’Ouest | Monde | Nouvelles

Les services de renseignement américains pensaient que la Chine avait l’intention de construire une « présence militaire permanente » dans le pays pris en sandwich entre le Cameroun et le Gabon. Une telle installation serait importante car elle donnerait à la Chine sa première base sur l’océan Atlantique. Cela signifierait que les navires de guerre chinois seraient en mesure de se réarmer et de se rééquiper face à la côte est des États-Unis, une menace qui sonne l’alarme à la Maison Blanche et au Pentagone.

Le conseiller américain à la sécurité nationale Jon Finer s’est rendu en Guinée équatoriale en octobre dans le cadre d’une mission visant à persuader le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo de rejeter les ouvertures de la Chine pour un tel projet.

L’administration du président Joe Biden avait fait savoir au gouvernement Mbasogo que toute activité chinoise « soulèverait des problèmes de sécurité nationale ».

Le rapport spéculait que la Chine envisagerait de construire une installation militaire dans la ville portuaire de Bata. Pékin avait construit un port commercial en eau profonde à Bata.

Le général Stephen Townsend, commandant de l’US Africa Command, avait mis en garde le Sénat en avril sur le risque que la Chine dispose d’une installation navale sur la côte atlantique.

Il a déclaré: «C’est quelque chose de plus qu’un endroit où ils peuvent faire des escales et obtenir de l’essence et de l’épicerie. Je parle d’un port où ils peuvent se réarmer avec des munitions et réparer des navires de guerre.

Le dernier rapport du Pentagone sur la modernisation militaire de la Chine avait averti que la Chine envisageait des installations militaires au Kenya, en Tanzanie et en Angola.

En 2017, la Chine a officiellement ouvert sa première base militaire à l’étranger à Djibouti, dans l’océan Indien.

L’installation a depuis vu l’expansion de l’infrastructure pour accueillir des navires tels que des sous-marins et des porte-avions.

Les plans de la Chine pour une nouvelle installation sur l’océan Atlantique ont également mis en lumière l’expansion rapide de sa marine.

Le rapport du Pentagone avait noté que la marine de l’Armée populaire de libération (PLAN) était désormais la plus grande marine du monde, « avec une force de combat globale d’environ 355 navires et sous-marins, dont environ plus de 145 grands combattants de surface ».

Contrairement à des pays comme le Kenya, la Tanzanie et l’Angola, une installation sur l’océan Atlantique aurait des implications pratiques et symboliques considérables car elle remettrait directement en question l’hégémonie américaine sur la région.

En outre, une installation en Guinée équatoriale devrait offrir des options pour déployer des forces afin de protéger les investissements chinois dans la partie occidentale de l’Afrique.

En 2009, la Chine a modernisé un port commercial en Guinée équatoriale, dans la ville de Bata, la plus grande ville du continent.

La capitale du pays, Malabo, se trouve sur une île à une heure de vol du continent.

Les entreprises publiques chinoises ont construit 100 ports commerciaux en Afrique au cours des deux dernières décennies, selon les données du gouvernement chinois.

Des diplomates américains en Mauritanie, le long de la côte nord-ouest de l’Afrique, ont conseillé aux autorités locales de refuser tout effort de Pékin pour utiliser un port construit par la Chine à des fins militaires, selon un responsable américain.

Une grande partie de l’expansion de la Chine en Afrique s’inscrit dans le cadre de l’initiative de plusieurs milliards de dollars « Une ceinture, une route » qui a vu Pékin étendre sa présence économique et diplomatique à travers le monde.

Sur les 54 pays africains, la Chine a investi dans 52 d’entre eux.

Les États-Unis et la Chine sont actuellement les plus grandes économies du monde, mais la Chine devrait dépasser les États-Unis à la première place d’ici 2024.

Les universitaires et les spécialistes militaires pensent que la Chine et les États-Unis entrent dans une nouvelle guerre froide.

La tension est élevée entre Washington DC et Pékin sur une multitude de problèmes, notamment Taïwan, la mer de Chine méridionale, le soi-disant accord AUKUS et la domination de l’économie mondiale.