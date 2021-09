La Chine condamne le pacte militaire «extrêmement irresponsable» des États-Unis, du Royaume-Uni et de l’Australie | Monde | Nouvelles

La Chine a qualifié l’alliance australienne, britannique et américaine annoncée mercredi d'”irresponsable” alors que Pékin cherche à contrer les nouvelles contraintes de sécurité en mer de Chine méridionale. Dans le cadre de l’accord AUKUS, l’Australie construira une flotte d’au moins huit sous-marins à propulsion nucléaire utilisant la technologie britannique et américaine. La Chine “n’est pas trop contente” de l’accord sur les sous-marins australiens, selon Douglas Herbert, un commentateur basé à Paris pour France 24.

M. Herbert a déclaré à France 24 : “[China’s] La colère a vraiment été dirigée contre les États-Unis parce qu’il semble que les États-Unis soient la source de tous les péchés dans cette équation pour ce pacte de sécurité.

“Bien sûr, l’Australie construit et achète les sous-marins et cela va évidemment être un irritant et cela va changer la position de la Chine en matière de sécurité dans toute cette région.

“Ce sont des sous-marins nucléaires, pas des sous-marins lance-missiles, ils auront des armes conventionnelles, mais des sous-marins nucléaires, ce qui les rend beaucoup plus furtifs, beaucoup plus rapides, capables de rester sous l’eau beaucoup plus longtemps sans être détectés.

“En ce sens, c’est vraiment une nouvelle menace pour la Chine.”

“La Chine appelle ce comportement extrêmement irresponsable de la part de tous les trois.

« Pensée très étroite de la part de tous les trois, et dit ce que cela va faire ? Et nous avons entendu cela à un moment donné avec la Russie pendant la guerre froide, que c’est un retour à la mentalité de bunker de la guerre froide et stimuler, revitaliser une course aux armements dans la région.

“Et ça va finir par se tirer tous dans le pied en faisant ça.

“Maintenant, la Chine dirait cela parce que, comme je l’ai dit, elle est confrontée à une nouvelle architecture de sécurité dans la région.”

Cela survient alors que l’ancien conseiller à la sécurité nationale, Lord Peter Ricketts, a blâmé Pékin pour l’escalade des tensions dans la mer de Chine méridionale.

Lord Ricketts a déclaré à LBC : “C’est assez riche d’entendre le porte-parole chinois suggérer qu’il s’agit purement d’une course aux armements.

“La Chine est impliquée dans une énorme accumulation d’armes, y compris des armes nucléaires, que l’Australie n’a pas, depuis des années maintenant.

“Donc, la tension est alimentée essentiellement par l’approche chinoise agressive dans la région.”