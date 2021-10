La Chine construira une base militaire à la frontière avec l’Afghanistan – RedState

Dans un développement totalement inattendu que personne n’aurait pu voir venir – je plaisante; un élève de neuvième année semi-bien informé aurait pu voir cela venir, à un kilomètre de distance – les législateurs du Tadjikistan ont annoncé mercredi que la Chine construirait une nouvelle base militaire de 10 millions de dollars à la frontière du pays avec l’Afghanistan.

Les responsables tadjiks ont affirmé que la base appartiendrait au Tadjikistan, et non à la Chine, et abriterait des troupes tadjikes.

Les fonctionnaires tadjiks sont alors allés vendre plusieurs ponts.

Tel que rapporté par Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), l’annonce fait suite à des années de spéculation selon lesquelles la Chine aurait secrètement exploité une base au Tadjikistan. RFE/RL a cité dans son rapport des fuites d’échanges diplomatiques. Alors ça y est – enfin à l’air libre. Comment cela a-t-il pu arriver, demandez-vous ?

Joe a fait ça.

Avant de continuer, jetons un coup d’œil à la carte ci-dessous et à l’emplacement de la base militaire « tadjike ».

Carte de la base paramilitaire chinoise au Tadjikistan. https://t.co/5sWcHY2zQm pic.twitter.com/h5LdXcJx1Z — 𝙋𝙚𝙚𝙧𝙯𝙖𝙙𝙖 (@ShadabPeerzada) 28 octobre 2021

Alors que les responsables tadjiks ont exprimé leur inquiétude face à la prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans, la Chine a apporté son soutien à l’organisation terroriste la plus brutale de la planète. Le ministre des Affaires étrangères Wang Yi a rencontré lundi de hauts responsables talibans et a convenu de divers accords commerciaux permettant au groupe extrémiste islamiste d’exporter du marbre, des pistaches et d’autres produits indigènes sur le marché chinois. Permettant?

Joe a fait ça.

Aucune nation, y compris le Tadjikistan et la Chine, n’a officiellement reconnu les talibans comme le gouvernement légitime de l’Afghanistan – bien que je m’interroge sur le fait que Biden soit devenu le premier à reconnaître l’organisation terroriste meurtrière qu’il a seul autorisé à prendre le pouvoir.

Voici plusieurs détails sur l’accord, tels que rapportés par Asia-Plus :

La chambre basse du parlement tadjik a confirmé mercredi que le ministère chinois de la Sécurité publique « construirait et équiperait les installations de l’unité spéciale de police à déploiement rapide du Tadjikistan » à la frontière tadjiko-afghane. […] Le fait que la base soit construite par la police chinoise peut faire sourciller.

Non, pourquoi faut-il hausser les sourcils ? Pas grave, non ?

Le premier vice-ministre des Affaires intérieures du Tadjikistan, Abdurahman Alamshozoda, a admis que le Tadjikistan n’aurait pas le contrôle du site tant que la Chine n’aurait pas terminé « l’équipement » de la base militaire, selon Breitbart, mais a souligné qu’il s’agirait d’un Tadjik, et non d’un Chinois, avant-poste une fois terminé.

Uh-huh, bien sûr.

Le #Tadjikistan approuve la construction d’une base militaire #chinoise près de la frontière #afghanehttps://t.co/P9UmmEHy9I – Défense M5 (@M5Defence) 28 octobre 2021

Un autre législateur tadjik, Tolibkhon Azimzoda, a déclaré mercredi que les deux pays étaient d’accord pour aller de l’avant avec le projet « au milieu de la prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans et des menaces croissantes pour la sécurité le long de la frontière du pays ». Qu’est ce qui pourrait aller mal?

Joe a fait ça.

À bien y penser, à peu près tout ne va pas dans le monde – du moins en Amérique – de la crise de la frontière sud à la crise de l’inflation à la crise pétrolière à la crise de l’emploi à la crise de la chaîne d’approvisionnement, à la crise économique complète, et plus encore peut se résumer en trois mots :

Joe a fait ça.

