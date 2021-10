La Chine construit des navires de guerre secrets de torpilles « Sea Hunter », montrent des images satellites alarmantes | Monde | Nouvelles

Le régime de Xi Jinping « patauge » selon Paul Monk

Un nouveau modèle de navires de surface dévissés, également connus sous le nom d’USV, a été vu amarré aux jetées de la côte nord de la Chine, à quelques kilomètres de la base navale de Xiaopingdao. La base, qui aurait été utilisée par l’Armée populaire de libération, a dans le passé abrité des sous-marins chinois, dont les bateaux de la classe Ming Type-036.

Selon UNSI News, la State Shipbuilding Corporation de Chine a construit des « mini-destroyers » JARI-USV sur le site en 2018.

Le JARI, qui fait référence au Jiangsu Automation Research Institute, est un USV remarquable à part entière.

Le bateau, qui mesure environ 50 pieds de long, est capable d’être équipé d’un arsenal d’armes ambitieux, notamment des missiles sol-air, et de deux torpilles.

Les systèmes de guerre électronique ajoutés comprennent également des radars à commande de phase et des dispositifs électro-optiques, ainsi que des systèmes de sonar plus conventionnels, qui peuvent être utilisés pour le suivi de cibles submergées telles que les sous-marins.

Les nouveaux navires en cours de développement semblent suivre un modèle similaire à celui du JARI.

LIRE LA SUITE:

Les tambours de guerre chinois martèlent les exercices militaires

L’armée chinoise se renforce sous le président Xi (Image: .)

La marine chinoise étend son influence (Image : .)

Tout comme son homologue, il a des ouvertures pour les torpilles de chaque côté de la coque, cependant, sa taille est nettement plus grande, offrant 20 pieds d’espace supplémentaire, ce qui rend l’engin beaucoup plus stable que le JARI.

Certains experts pensent que la Chine détient également d’autres navires de guerre secrets dans le port, construits en 2017.

L’émergence de ce matériel militaire chinois intervient à un moment de tension accrue dans la région.

Déjà, la Chine et les États-Unis se sont croisés à plusieurs reprises autour de la mer de Chine méridionale, un endroit dans lequel la Chine a commencé à récupérer des terres sur la mer, construisant ainsi une multitude d’îles.

Les avions espions américains ont été avertis de rester à l’écart (Image: .)

De nombreuses îles seraient utilisées à des fins militaires, avec des images satellites claires des pistes et des ports apparaissant sur les nouvelles parcelles de terrain.

Les États-Unis ont souvent été avertis de s’éloigner de la zone lors de reconnaissances aériennes par des unités militaires chinoises.

Les États-Unis ont défendu à plusieurs reprises leur droit de voler dans l’espace aérien international, et ont continué à le faire malgré les pressions chinoises pour qu’elles restent à l’écart.

En outre, les tensions entre la Chine et Taïwan ont également conduit la Chine à fléchir ses muscles militaires alors qu’une guerre des mots entre Pékin et Taipei semble s’intensifier quotidiennement.

A NE PAS MANQUER :

Un Allemand « gratifié » se moque de la Grande-Bretagne à propos du Brexit et des problèmes d’approvisionnement [OPINION]

La Californie va imposer des allées de jouets « neutres en termes de genre » [REVEAL]

Macron panique alors que la France se prépare pour la CINQUIÈME vague de Covid [INSIGHT]

La marine chinoise expose certains de ses équipements (Image : .)

Le président Xi s’est engagé à récupérer le territoire autoproclamé indépendant qui, selon lui, fait toujours partie de la Chine, tandis que le président taïwanais Tsai Ing-wen a déclaré que la petite île se défendrait et ne céderait pas aux pressions de la Chine.

Les images satellites ont été publiées à un moment de tension accrue, qui s’est intensifiée après la signature de l’accord AUKUS entre l’Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis.

AUKUS verra une flotte de sous-marins à propulsion nucléaire construite en Australie, dans un mouvement largement perçu comme un effort pour contrer l’influence croissante de la Chine dans la région indo-pacifique.

Parlant de l’accord et du rôle de la Chine, le secrétaire britannique à la Défense a déclaré : Elle développe sa marine [and] l’armée de l’air à un rythme énorme. Évidemment, il est engagé dans certains domaines contestés… Nos partenaires dans ces régions veulent pouvoir défendre leur propre terrain. »

Bien que l’accord AUKUS n’ait pas encore été mis en œuvre, l’attention mondiale s’est déplacée de l’Asie occidentale vers l’Indo-Pacifique ces derniers mois à la suite du retrait des forces américaines et alliées d’Afghanistan, ainsi que de l’intérêt mourant pour les événements en Syrie.

La Chine possède sa propre flotte de sous-marins nucléaires (Image : .)

La perspective d’une nouvelle guerre froide dans la région devient rapidement une réalité, les nations de la région, comme la Malaisie, l’Indonésie et le Japon, craignant que cette décision ne conduise à une course aux armements régionale.

Les deux Corées ont déjà intensifié leur puissance militaire ces dernières semaines, avec des essais de missiles hypersoniques dans le Nord et des sous-marins capables d’ICBM révélés dans le Sud.

Alors que la Chine est en train de devenir la plus grande économie du monde, en raison de dépasser les États-Unis d’ici 2024, la course est lancée pour s’assurer une position sur la scène mondiale grâce à une démonstration de force, de puissance et de force commerciale.