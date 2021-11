La Chine construit un réseau de fibre optique le long de l’ALC avec l’Inde ; Élargit son arsenal nucléaire

D’ici 2030, la Chine devrait avoir au moins 1 000 ogives nucléaires. Il s’agit d’une projection faite par l’armée américaine – qui est considérée comme une accélération du programme d’armement nucléaire chinois. (Image représentative)

Lorsque les armées indienne et chinoise se sont retrouvées bloquées le long de la ligne de contrôle réel l’été dernier, l’Armée populaire de libération (APL) n’a pas tardé à installer un réseau de fibre optique dans les zones reculées de cette région. Selon un rapport publié par le Pentagone intitulé : « Développements militaires et de sécurité impliquant la République populaire de Chine 2021 », l’APL a installé la fibre optique pour une protection accrue contre les interceptions étrangères ainsi qu’une communication plus rapide dans les zones reculées de cette région.

Bien que le monde soit dans un état de verrouillage en raison de la pandémie de coronavirus, l’APL chinoise en 2020 était plus pressée de déployer plus de troupes et de machines et cela se passait alors même que les deux parties étaient engagées dans des dialogues militaires et diplomatiques. .

D’ici 2030, la Chine devrait avoir au moins 1 000 ogives nucléaires. Il s’agit d’une projection faite par l’armée américaine – qui est considérée comme une accélération du programme d’armement nucléaire chinois.

Dans son rapport, le Pentagone a également déclaré qu’il devrait y avoir une augmentation marquée de la capacité d’armes nucléaires de la Chine. Il a été estimé que d’ici 2027, Pékin devrait avoir environ 700 ogives et ce nombre pourrait augmenter dans les années à venir. Dans l’une de ses précédentes estimations, le Pentagone avait prévu que la Chine pourrait avoir environ 400 ogives d’ici la fin de la décennie.

Le rapport a également souligné les tensions croissantes entre Taïwan et la Chine, et les progrès croissants du dragon dans les programmes technologiques et biologiques.

Bien qu’on ne s’attende pas à ce qu’elle ait plus d’ogives que les États-Unis ou la Russie, la Chine est prête à défier les États-Unis dans toutes les sphères de la guerre – cyberespace, mer, terre, espace et air.

Selon le Pentagone, la Chine devrait au cours de la prochaine décennie se concentrer sur la modernisation, la diversification et l’expansion de ses forces nucléaires. « Il peut maintenant avoir une triade nucléaire – cela comprend des missiles lancés par terre, mer et air. » Les États-Unis et la Russie ont une telle triade depuis des décennies maintenant.

Elle est en train de construire au moins trois champs de silos de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM). Selon le rapport du Pentagone, celui-ci « contient cumulativement des centaines » de silos souterrains et ceux-ci seront utilisés pour lancer des ICBM.

Quelles sont les préoccupations?

Le nombre croissant d’ogives nucléaires et de champs de silos ICBM est une préoccupation majeure pour l’Inde.

Les États-Unis sont également préoccupés par l’augmentation du nombre et envisagent maintenant d’entreprendre une révision complète de leur politique nucléaire.

Les tentatives de la Chine de mettre Taïwan, qui est une démocratie établie, sous son autorité. Il a essayé d’être de plus en plus actif dans le détroit entre l’île et la Chine continentale.

Le rapport du Pentagone a évoqué divers scénarios que la Chine peut utiliser contre Taïwan, notamment la possibilité d’un blocus et de frappes de missiles, la saisie d’îles au large, l’invasion par des attaques maritimes ou aériennes.

