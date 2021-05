La Chine construit une réplique grandeur nature du Titanic qui est folle | Vie

Vous aurez bientôt une nouvelle attraction touristique à visiter en Chine: une réplique exacte de l’infortuné paquebot Titanic, et le résultat semble surprenant.

En Chine, non seulement ils créent des ponts impossibles qui font peur rien qu’en nous regardant, ou un robot Gundam retracé au manganime, mais ils sont également capables de créer une réplique exacte du Titanic, ce paquebot britannique qui a coulé dans la nuit des 14 et 15 avril 1912, et peut-être pourrez-vous revivre l’expérience, bien qu’avec un meilleur résultat.

Comme indiqué dans le South China Morning Post, une réplique grandeur nature du Titanic est en cours de construction Suining, une ville préfectorale de la province chinoise du Sichuan, non loin des grandes villes comme Chengdu et Chongqing.

Vous vous demandez peut-être pourquoi ils veulent une réplique exacte du Titanic à Suining, une ville enclavée, mais ils la construisent pour devenir une attraction touristique, et les investisseurs estiment que 2 à 5 millions de visiteurs pourraient avoir par an.

Bien sûr, ce n’est pas un projet bon marché, car ils ont dû investir plus de 155 millions de dollars depuis 2014, bien que l’on estime que d’ici la fin de 2021 l’attraction sera terminée, pour accueillir les premiers visiteurs. Ce sera une attraction touristique de plus dans la région, car il se trouve à l’intérieur d’un parc d’attractions.

Selon le chef de projet, Xu Junnian, Ils sont finis “la construction du pont principal, avec seulement deux étages et demi au-dessus du pont inachevé».

Non seulement le paquebot est recréé, mais la jetée sera également recréée. Le visiteur Vous pouvez faire le tour de tout le navire et de la jetée, mais aussi passer la nuit, et il semble que les histoires qui se sont produites à l’intérieur du Titanic seront racontées, et pas seulement les histoires macabres.

C’est une attraction qui est critiquée en Chine pour la considérer comme une très grosse dépense financière, pour essayer de profiter d’une histoire macabre, et pour les prix qu’on réussit à passer une nuit.