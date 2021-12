La Chine continue d’exploiter les universités américaines pour renforcer la modernisation militaire, selon un rapport

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La Chine continue de s’appuyer sur ses relations avec des dizaines d’universités américaines pour collecter ce qu’elle considère comme des informations sensibles dans un effort de collaboration pour renforcer sa modernisation militaire, selon un rapport publié cette semaine.

Un rapport publié jeudi par le groupe de réflexion de la Fondation pour la défense des démocraties a révélé que la Chine utilise ses relations existantes avec les universités américaines pour collecter des informations et un savoir-faire technologique « pour atteindre la domination militaire chinoise ».

LA MAISON ADOPTE DES MESURES POUR CONDAMNER ET PUNIR LA CHINE POUR LES VIOLATIONS DES DROITS HUMAINS CONTRE LES OUIGHRES

Le président américain Joe Biden rencontre le président chinois Xi Jinping lors d’un sommet virtuel depuis la salle Roosevelt de la Maison Blanche à Washington, DC, le 15 novembre 2021. (Photo de MANDEL NGAN/. via .)

« Le système universitaire civil chinois joue un rôle majeur dans le complexe militaro-industriel chinois, y compris ses programmes nucléaires et de cyber-espionnage », selon le rapport. Le Parti communiste chinois (PCC) a « ordonné » aux universités civiles et à tous les étudiants de se conformer à sa stratégie de fusion militaro-civile pour intégrer les investissements militaires, civils et commerciaux afin de « faire avancer les intérêts de la Chine ».

Le rapport a révélé qu’il existe 34 universités américaines qui continuent de travailler avec les Instituts Confucius (CI), qui sont des programmes parrainés par le PCC destinés à promouvoir les liens éducatifs et culturels dans le monde.

L’étude a révélé que quatre universités américaines, dont l’Université de Stanford, l’Université de Californie à Santa Barbara, l’Université de l’Utah et la Pacific Lutheran University à Washington, ont des partenariats ouverts avec des universités chinoises qui ont été signalées comme soutenant prétendument le programme nucléaire chinois.

Un porte-parole de l’Université de l’Utah a déclaré qu’elle mettrait fin à son partenariat avec l’Institut Confucius en juin 2023 lorsque leur contrat devrait prendre fin. Mais a ajouté: « Nous n’avons eu aucune inquiétude quant au fait que l’institut U soit une plaque tournante pour l’espionnage ou la propagande. »

« L’institut a joué un rôle important dans l’augmentation des connaissances linguistiques et culturelles sur la Chine parmi les habitants de l’Utah », a déclaré à Fox News Chris Nelson, directeur par intérim du marketing et des communications de l’université.

Fox News n’a pas pu contacter immédiatement les autres universités pour commenter.

UN ACCORD COMMERCIAL AVEC LA CHINE LE RÊVE AMÉRICAIN ÉTRANGLÉ : RUBIO

Les élèves assistent à une cérémonie de lancement du nouveau semestre au lycée de Wuhan à Wuhan, dans la province du Hubei (centre de la Chine). (Chinatopix via AP)

Les États-Unis ont connu une baisse du nombre d’universités autorisant les programmes d’IC ​​entre 2018 et 2021, après que le Congrès a adopté une loi interdisant aux universités de recevoir certains types de financement du ministère de la Défense (DOD) si elles hébergeaient des instituts parrainés par le PCC. Le changement législatif a entraîné la fermeture de 79 programmes d’IC.

Les programmes d’IC ​​ne sont pas illégaux et les universités qui continuent de travailler avec leurs programmes « soeurs » peuvent le faire car elles n’ont pas été affectées par les réductions de financement du DOD. Mais Craig Singleton, auteur du rapport, a fait valoir qu’il doit y avoir des garanties supplémentaires en place pour protéger les informations que les États-Unis ne classent pas comme sensibles.

« Toutes les collaborations universitaires avec la Chine ne comportent pas de risques, mais les instituts Confucius font bien plus que simplement dispenser une formation linguistique », a déclaré Singleton à Fox News.

Singleton a déclaré que Pékin collecte des connaissances sur tout, de l’éducation de base enseignée sur les campus universitaires américains à la recherche de pointe qui n’est « pas techniquement classifiée », mais qui présente des avantages militaires potentiels pour le PCC.

« La Chine tient à exploiter les clivages de nos défenses pour acquérir des informations qu’elle considère comme sensibles et traiter cette question comme une simple question d’application de la loi ne fait que contribuer à la stratégie de la Chine », a déclaré Singleton. « Parce que cela ne tient pas compte de la collecte passive d’informations par la Chine à l’appui de ses objectifs militaires. »

TOPSHOT – Un manifestant tient un drapeau américain devant le consulat chinois à Houston le 24 juillet 2020, après que le département d’État américain a ordonné à la Chine de fermer le consulat. (Photo de MARK FELIX/./. via .)

Singleton a souligné les conclusions de son rapport selon lesquelles des professeurs et des étudiants du programme CI ont été surpris en train de se livrer à des activités illicites une fois aux États-Unis.

« La menace n’est pas théorique », a déclaré Singleton à Fox News. « Il y a de fortes chances que nous n’ayons découvert qu’une petite fraction de ces activités criminelles. »

Fox News n’a pas pu contacter immédiatement le ministère chinois des Affaires étrangères pour commenter.