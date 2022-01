La Chine continue sa belligérance ; Poursuivre l’expansion de ses infrastructures le long du LAC

Le pont en construction est en territoire chinois et pour la planification opérationnelle, l’armée indienne devra en tenir compte.

L’année 2022 va être plus difficile pour l’armée indienne, car la Chine refuse de reculer et poursuit ses activités dans l’est du Ladakh. Les armées des deux pays sont bloquées dans une impasse depuis avril/mai 2020.

Maintenant, selon des sources, « la Chine est en train de construire un pont dans l’est du Ladakh et ce pont devrait relier les rives nord et sud de Pangong Tso. Une fois ce pont en place, il aiderait le mouvement des troupes chinoises de l’APL (Armée populaire de libération) ainsi que leur équipement lourd entre les deux secteurs plus rapidement.

Où se passe la construction ?

« Le nouveau pont entre les deux rives situé aux points les plus proches contribuera à réduire le temps de mouvement entre les deux secteurs. Ce sera maintenant 3-4 heures contre 12 heures maintenant. Ce nouveau pont est situé à près de 25 km en avant de la ligne de contrôle réel (LAC) », a expliqué l’une des sources citées ci-dessus.

Et, la distance entre les deux points les plus proches est d’environ 200 km – garnison de l’APL au fort de Kurnak sur la rive nord et Moldo sur la rive sud. La construction dure depuis un certain temps et une fois prête, elle réduira la distance d’environ 140 à 150 km.

Comment l’APL évoluait-elle plus tôt ?

L’un des plus grands avantages du nouveau pont est qu’il réduira le mouvement intersectoriel plus facilement et plus rapidement. Pourquoi? « Le nouveau pont offrira un axe direct et immédiat. Et, plus tôt, les troupes de l’APL empruntaient un rond-point traversant le comté de Rudok et maintenant de nouvelles jetées sont en cours de construction », a ajouté la source.

Le pont est-il du côté chinois ?

Oui, ont déclaré des sources. Le pont en construction est en territoire chinois et pour la planification opérationnelle, l’armée indienne devra en tenir compte.

En savoir plus sur Pangong Tso

Un tiers du lac en forme de boomerang de 135 km de long situé à une altitude de plus de 14 000 pieds est détenu par l’Inde. Il s’agit d’une fonte glaciaire et les contreforts montagneux de la chaîne de Chang Chenmo s’élancent et ceux-ci sont connus ou appelés doigts.

Selon des sources, la rive nord, point initial où les affrontements avaient éclaté en mai 2020, présente des différences de perception plus importantes de l’ALC par rapport à la rive sud. Les tensions sur la rive sud avaient eu lieu en août de la même année.

Pour l’armée indienne, ils ont obtenu un avantage tactique sur les troupes chinoises en août sur la rive sud du lac, alors qu’il occupait plusieurs sommets vacants depuis 1962. Cela signifiait que l’armée indienne avait une meilleure vue sur la région de Moldo. . De plus, la partie indienne a installé des postes qui faisaient face aux positions de l’APL sur les lignes de crête de Finger 4 sur la rive nord.

Dans le cadre de la première phase de désengagement, l’Inde et la Chine avaient convenu d’achever le désengagement sur les rives nord et sud du lac Pangong en février 2021.

Alors que l’armée indienne occupe un poste permanent près de Finger 3 – le poste de Dhan Singh Thapa, à l’est de Finger 8, l’APL a une base. Et la rive sud de Pangong mène au secteur de Chushul et à la chaîne de Kailash.

La Chine a amélioré ses infrastructures depuis l’action menée en août par l’armée indienne et des routes alternatives s’éloignent de la ligne de mire indienne. Selon certaines informations, les travaux de construction derrière les principaux points de confrontation à Aksai Chin ont été intensifiés par la partie chinoise.

Vue d’un ancien général de l’armée indienne

Partageant son point de vue avec Financial Express Online, l’ancien combattant de Kargil et analyste de la défense, le major général Ashok Kumar (à la retraite), a déclaré : « Un article publié en 2013 établissait les soi-disant priorités territoriales chinoises par ordre croissant, sur la base d’un calendrier général. Au moment de sa publication, il n’était pas pris très au sérieux car la Chine « attendait toujours son heure et cachait sa force ». Cependant, les événements ont suivi le rythme des prédictions et si l’on en croit les Américains peuvent même les dépasser, si des mesures collectives et correctives ne sont pas prises.

Selon l’article, les intentions chinoises étaient :

(a) Unification taïwanaise (2020-25)

(b) Îles de la mer de Chine méridionale (2025-30)

(c) Tibet du Sud (2035-40) ou Arunachal Pradesh en Inde

(d) Îles de la mer de Chine orientale (2040-2045)

(e) Mongolie « extérieure » ​​(2045-2050)

(f) Récupérer le territoire saisi par la Russie (2055-60)

« En général, on dit que le Dragon a une vision claire de ses actions envisagées à moyen terme et une vision raisonnablement claire du long terme. Il a déjà commencé à travailler sur tous ses objectifs – certains sont clairs tandis que d’autres sont encore flous. Ce qui nous préoccupe le plus, ce sont les actions à nos frontières qui ont pris une forme plus menaçante à partir du 1er janvier 22 avec la mise en œuvre de la loi sur les frontières terrestres. Grâce à cela, la Chine a transformé le long différend territorial qui couvait en un différend de souveraineté, empêchant presque les moyens de résolution pacifiques », a déclaré le général Ashok Kumar.

« Combiné à ce qui précède avec des tentatives de renommer 15 lieux dans l’Arunachal Pradesh, une histoire plus nette est mise en évidence. Ce qui doit être pris en compte comprend deux aspects très importants: l’un est la langue choisie pour la dénomination publique, c’est-à-dire le Tibet avec lequel la Chine a tenté deux choses, c’est-à-dire intégrer la population tibétaine indigène, renforcer ses croyances et ses liens avec l’Arunachal Pradesh en tant que Tibet méridional. . Deuxièmement, le ministère des Affaires culturelles a délibérément annoncé le changement de nom quelques jours après l’adoption de la loi sur les frontières terrestres, pour affirmer le sérieux de ses revendications. Déjà en 2017, six lieux avaient été renommés. Normalement, le changement de nom des lieux relève du domaine des gouvernements des États ou du ministère de l’Intérieur du gouvernement central, mais en choisissant le ministère de l’Aviation civile, la Chine a tenté d’internationaliser le problème dans l’Arunachal Pradesh, car ces noms peuvent être référés par des vols internationaux ou des vols chinois à destination de d’autres pays comme points de référence le long des routes de navigation, même dans la mesure où le renommage des pistes d’atterrissage, des héliports ou des aérodromes vient dans ces endroits. Ils ont choisi des zones résidentielles, des rivières et des cols de montagne de manière délibérée afin de représenter toute la géographie comme la leur », ajoute-t-il.

En conclusion, il dit : « Que nous le croyions ou non, cette action ne doit pas être vue sous le prisme des activités de routine et une profonde perspicacité est nécessaire pour y répondre. La loi sur les frontières terrestres, le changement de nom des lieux de l’Arunachal Pradesh en langue tibétaine par le ministère chinois de l’Aviation civile et le développement des infrastructures dans les terres contestées, même la construction du pont prétendument controversé reliant les rives du Pangong Tso a le potentiel de déclencher un conflit évitable entre les deux pays. »

