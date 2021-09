La Chine crée la bourse de Pékin en capital pour concurrencer le Brexit Grande-Bretagne | Monde | Nouvelles

in

L’annonce a été faite jeudi par le président chinois Xi Jinping. S’exprimant lors d’une foire commerciale internationale, il a déclaré que la nouvelle bourse “fournit une plate-forme pour les petites et moyennes entreprises innovantes”.

Pékin est sous pression pour construire sa propre infrastructure alors que le découplage financier des États-Unis se poursuit.

Les tensions sur le commerce, les droits de l’homme et Taïwan ont vu des applications appartenant à des Chinois comme TikTok être menacées de tirs à Washington DC.

Le Parti communiste chinois au pouvoir [CCP] essaie de rendre la Chine moins dépendante des marchés occidentaux.

Dans le même temps, une répression majeure a été lancée ciblant les entreprises technologiques chinoises pour un comportement monopolistique perçu, qui, selon les critiques, est conçu pour les placer davantage sous le contrôle de Pékin.

La Chine a déjà des bourses dans les villes clés de Shanghai et de Shenzhen.

L’espoir est que ceux-ci se coordonneront avec le nouvel échange de Pékin.

S’adressant à Global Times, une publication contrôlée par le PCC, un initié a déclaré : « Étant donné que davantage d’entreprises chinoises cotées aux États-Unis recherchent des cotations secondaires sur le marché intérieur, le besoin d’une nouvelle plate-forme de négociation s’est également fait sentir.

“Mais comment le développer de manière complémentaire avec les bourses de Shanghai et de Shenzhen, et proposer une nouvelle conception des règles, nécessite des efforts plus terre-à-terre.”

LIRE LA SUITE : Prends ça, Macron ! L’offre pour que le français soit la langue de l’UE rejetée alors qu’Helsinki passe à l’anglais

Dong Dengxin, un expert financier de l’Université de Wuhan, a déclaré que l’échange de Pékin compléterait ses homologues existants.

Il a expliqué : « En fait, il y a eu des discussions sur le marché au sujet de la création d’une nouvelle bourse dans les régions du nord ou du centre de la Chine, puisque les deux autres bourses se concentrent sur le delta du fleuve Yangtze et le delta de la rivière des Perles, et Pékin était l’un d’entre eux. des candidats potentiels.

Le président Xi a fait la nouvelle annonce d’échange, tout en s’adressant à la Foire internationale chinoise du commerce des services de 2021 (CIFTIS) par vidéo.

Plus de 10 000 entreprises, provenant de 152 pays, étaient représentées au salon.

Il était axé sur la technologie, la Chine cherchant à passer d’une dépendance à l’égard de la fabrication à une économie à hautes compétences.

Pendant ce temps, les chiffres de l’Office for National Statistics montrent que les exportations financières du Royaume-Uni vers l’UE ont augmenté au cours des trois premiers mois de 2021, malgré le plein effet du Brexit.

Cela a été comparé aux chiffres de 2019, car 2020 a été omis en raison de la pandémie de coronavirus.

L’UE a importé 1,4% de plus de sociétés financières britanniques au cours des trois premiers mois de 2021, puis au cours de la période correspondante de 2019.

Le chancelier Rishi Sunak a déclaré que le Brexit donne au secteur financier britannique “la liberté de faire les choses différemment et mieux, et nous avons l’intention de l’utiliser pleinement”.

Bruxelles a adopté une ligne dure à l’égard des institutions financières britanniques, refusant d’accorder un accès égal au marché sous un régime d’équivalence.

Cependant, les chiffres de la Food and Drink Federation (FDF) révèlent que l’industrie a été durement touchée par les nouvelles barrières commerciales post-Brexit.

Ils estiment que les exportateurs d’aliments et de boissons ont perdu 2 milliards de livres sterling de ventes au cours du premier semestre de cette année.

S’adressant au Guardian, Dominic Goudie de la FDF a déclaré: «Le retour à la croissance des exportations vers les marchés non européens est une bonne nouvelle, mais cela ne compense pas la perte désastreuse de 2 milliards de livres sterling de ventes vers l’UE.

« Cela démontre clairement les graves difficultés auxquelles les fabricants de notre industrie continuent de faire face et le besoin urgent d’un soutien spécialisé supplémentaire. »