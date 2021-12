La Chine crée un robot « procureur » pour inculper le public de crimes, y compris de dissidence politique | Sciences | Des nouvelles

Dans une scène qui ressemble étrangement à « RoboCop », ce programme, créé par des scientifiques chinois, a été formé pour identifier les cas mettant en vedette les huit crimes les plus courants de Shanghai. L’IA a été développée et testée par le parquet populaire de Shanghai Pudong, qui est le plus grand bureau du procureur de district du pays.

Selon le South China Morning Post, il peut déposer une accusation avec une précision de plus de 97% sur la base d’une description d’une affaire criminelle présumée.

Dans un article publié dans Management Review, les chercheurs ont déclaré : « Le système peut remplacer les procureurs dans le processus décisionnel dans une certaine mesure. »

La machine est construite à partir d’un outil d’IA existant appelé System 206 et est déjà utilisée par les autorités de Shanghai pour aider à évaluer les preuves et à décider si un criminel présumé était ou non dangereux pour le grand public.​​

Selon les chercheurs de l’article, la technologie était assez limitée car elle ne pouvait pas « participer au processus décisionnel de dépôt d’accusations et [suggesting] Phrases ».

Cela signifierait que l’IA doit être capable d’identifier et de supprimer les informations non pertinentes dans un cas, tout en étant capable de traiter le langage humain dans son réseau de neurones.

La machine peut identifier et inculper les criminels des huit crimes les plus courants à Shanghai : fraude par carte de crédit, jeux d’argent, conduite imprudente, agression intentionnelle, entrave à un agent, vol, fraude et même dissidence politique.

L’inclusion de la dissidence a fait craindre que le système puisse être adopté par le Parti communiste chinois et armé pour écraser les manifestations politiques.

« L’IA peut aider à détecter une erreur, mais elle ne peut pas remplacer les humains dans la prise de décision. »

La technologie de l’IA existe déjà dans les forces de l’ordre du monde entier. Cependant cette première fois, il est impliqué dans des poursuites.

Plus récemment, des chercheurs ont suggéré que des robots policiers pourraient être utilisés pour aider à contenir la propagation du virus en détectant et en décourageant les « écarts » dans la distanciation sociale.

À l’Université du Maryland, un groupe de chercheurs a déjà créé un spécimen qui pourrait alerter les personnes dans un espace public bondé lorsqu’elles sont trop proches les unes des autres.

Le robot est équipé d’une caméra Rouge Vert Bleu-Profondeur (RVB-D) et d’un capteur LiDAR (Light Detection and Ranging) 2D, lui permettant de surveiller les humains à proximité et de mesurer la distance entre eux.