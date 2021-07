La Chine critique NBC pour avoir diffusé une carte “incomplète” pendant la couverture olympique

in

Le gouvernement chinois a critiqué NBC pour avoir affiché une carte “incomplète” du pays lors de sa couverture de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo 2020, vendredi, la qualifiant de tentative de “jouer des tours politiques”.

Le consulat chinois à New York a publié une déclaration selon laquelle la décision de NBC de ne pas inclure Taïwan ou la mer de Chine méridionale sur la carte affichée lors du défilé des athlètes, “portait atteinte à la dignité et aux émotions du peuple chinois”.

“La carte est une expression du territoire national, symbolisant la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale”, indique le communiqué via Bloomberg. “Nous exhortons la NBC à reconnaître la gravité de ce problème et à prendre des mesures pour corriger l’erreur.”

“Les tentatives d’utiliser les Jeux Olympiques pour jouer des ‘trucs’ politiques et l’auto-promotion pour atteindre des arrière-pensées n’aboutiront jamais.”

Le statut de Taïwan autonome est peut-être la question diplomatique la plus sensible entre les États-Unis et la Chine. Officiellement, les États-Unis ne reconnaissent pas l’indépendance de Taiwan mais s’engagent activement dans une relation diplomatique. Une visite officieuse d’une délégation à Taïwan en avril a intensifié la tension sur les relations américano-chinoises.

Zhu Ting et Zhao Shuai, de Chine, portent le drapeau de leur pays lors de la cérémonie d’ouverture au stade olympique des Jeux olympiques d’été de 2020, le vendredi 23 juillet 2021, à Tokyo, au Japon. (AP Photo/David J. Phillip)

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a également annoncé de nouvelles sanctions contre sept personnes, dont l’ancien secrétaire au Commerce Wilbur Ross, en réponse à l’avertissement de l’administration Biden aux entreprises américaines concernant les “risques émergents” dans la conduite des affaires à Hong Kong.

“Les États-Unis ont concocté le soi-disant” Hong Kong Business Advisory “pour salir sans fondement l’environnement des affaires de Hong Kong et ont illégalement imposé des sanctions à plusieurs responsables du bureau de liaison du gouvernement populaire central de la RAS de Hong Kong”, a déclaré le porte-parole.

« Ces actes violent gravement le droit international et les normes fondamentales régissant les relations internationales, et interfèrent gravement dans les affaires intérieures de la Chine. La Chine s’y oppose fermement et condamne fermement.

