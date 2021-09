La Chine dans le CPTPP va changer l’équilibre régional

En tant que membre de l’APEC, la Chine est fondée à souhaiter rejoindre un accord comprenant 11 autres membres de l’APEC. (Image représentative)

La Chine a demandé à rejoindre le CPTPP (Partenariat transpacifique global et progressif). Le CPTPP est un accord de libre-échange (ALE) majeur entre 11 pays d’Asie-Pacifique qui sont tous membres de l’APEC (Coopération économique Asie-Pacifique). L’accord est fonctionnel depuis le 30 décembre 2018. Le Japon, le Canada et l’Australie sont les trois plus grandes économies du groupe, suivis de Singapour, de la Malaisie, du Mexique, du Pérou, du Chili, de la Nouvelle-Zélande, de Brunei et du Vietnam.

Le CPTPP a commencé comme le TPP (TransPacific Partnership) dirigé par les États-Unis. Initiative phare en matière de politique commerciale de l’administration Barack Obama, le TPP a tenté de mettre en œuvre les règles commerciales du 21e siècle en Asie-Pacifique, rédigées et gérées par les États-Unis et leurs alliés stratégiques. Donald Trump a retiré les États-Unis du TPP immédiatement après son entrée en fonction en janvier 2017. Cette décision a été une énorme « déception » pour les alliés américains en Asie-Pacifique, car elle était considérée comme un signal clair du désengagement américain de la région. Le TPP a cependant survécu, car le Japon et d’autres puissances moyennes importantes du groupe, notamment l’Australie et le Canada, ont travaillé ensemble pour sauver l’accord. Certains amendements ont suivi et l’accord a renaît sous le nom de CPTPP.

En tant que membre de l’APEC, la Chine est fondée à souhaiter rejoindre un accord comprenant 11 autres membres de l’APEC. Techniquement, il ne peut y avoir aucune opposition à l’adhésion de la Chine à l’accord si elle est disposée à accepter les termes et conditions pour devenir membre. Ces conditions, en apparence, exigeraient l’engagement de la Chine à modifier ses politiques nationales pour permettre aux membres du CPTPP d’avoir un meilleur accès au marché continental, tout en alignant les politiques de la Chine plus près de celles des autres membres du CPTPP. En effet, la décision sur la demande de la Chine, ou d’ailleurs, une demande de tout autre pays, serait déterminée par la conviction des membres du CPTPP dans la capacité du membre demandeur à respecter les règles existantes de l’ALE.

Quels sont les domaines où certaines règles pourraient être délicates pour la Chine ? Des conditions telles que le règlement des différends investisseur-État, le règlement des différends entre les membres, les règles du commerce électronique, les dispositions de la politique de la concurrence ayant une incidence sur le fonctionnement des entreprises publiques (SOE) et les droits de propriété intellectuelle, en sont quelques-unes. L’histoire des négociations commerciales internationales de la Chine, en particulier à l’OMC, indique cependant que la Chine pourrait être disposée à « concéder » plus que ce que beaucoup attendent d’elle.

Les concessions et la volonté de la Chine de respecter les termes du CPTPP pourraient être influencées par plusieurs facteurs. Premièrement, le CPTPP lui donnera un accès plus important aux marchés des économies membres que certains de ses ALE existants, tels que le RCEP (Partenariat économique régional global) et les ALE bilatéraux avec l’ANASE, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. La couverture de l’accès au marché du CPTPP est beaucoup plus large, à la fois en termes de réductions tarifaires qu’il implique, ainsi que des questions commerciales de nouvelle génération qu’il couvre. Deuxièmement, ce ne sont pas seulement les marchés membres actuels du CPTPP que la Chine s’intéressera. Il examinerait également les grands marchés potentiels d’autres nouveaux membres, tels que le Royaume-Uni, qui a également demandé à adhérer au CPTPP.

L’adhésion au CPTPP aide la Chine à marquer des buts politiques décisifs. En concluant un ALE approfondi et complet avec des pays « d’entraînement » comme le Canada, l’Australie et le Japon, il est en mesure de créer davantage de mécanismes institutionnels garantissant des relations commerciales « comme d’habitude », même si les relations politiques plongent vers le sud, comme elles l’ont fait récemment. passé. L’entrée dans le CPTPP permettra également à la Chine de bloquer l’entrée future de Taïwan dans le groupe.

Plus important encore, après le RCEP, l’adhésion au CPTPP permettra à la Chine de contrôler fermement la gouvernance commerciale dans la région Asie-Pacifique et d’influencer les règles du commerce dans la région. C’est exactement ce qu’Obama avait souligné dans son appel aux législateurs américains pour qu’ils soutiennent le TPP. Avec la Chine aux commandes du commerce dans la région, les efforts visant à mettre en place des accords économiques fondés sur des règles dans l’Indo-Pacifique se heurteront à des problèmes. L’équilibre économique régional peut changer de manière significative. Certainement pas de bonnes nouvelles pour l’Inde, les États-Unis et les autres acteurs de l’Indo-Pacifique !

L’auteur est chercheur principal et responsable de la recherche (commerce et économie), Institute of South Asian Studies, NUS Les opinions sont personnelles

