« La Chine dans votre main »: la précieuse Chine de T’pau marque 600 points

En voici un pour les fans de graphiques. Quel est le lien entre « Do You Mind » d’Anthony Newley en 1960, Les Beatles‘ « Aider! » en 1965, le tube « Knock Three Times » de Dawn en 1971, « Don’t Cry For Me Argentina » de Julie Covington en 1977, « A Little Peace » de Nicole en 1982 et le smash de T’pau en 1987 « La Chine dans votre main »?

L’indice est qu’ils ont tous des nombres ronds dans la réalisation des graphiques. Le single d’Anthony Newley était le 100e à être en tête des best-sellers britanniques, les Beatles étaient le 200e et Dawn No.300. Covington avait le 400e et Nicole le 500e. Puis le 14 novembre 1987, le 599e hit-parade de l’histoire britannique, Les Bee Gees‘ « You Win Again », a cédé la place au groupe nommé d’après un personnage de la planète Vulcan qui est apparu dans l’épisode original de Star Trek Amok Time. Son nom, et le leur, était T’pau.

Traverser le pont des espions

Le groupe, dirigé par Liverpudlian Carol Decker, a été signé chez Siren Records et, après avoir soutenu Nik Kershaw en tournée, a sorti son premier album pour le label, Bridge Of Spies, en septembre 1987. Il a pris un bon départ lorsque son premier single, « Heart and Soul », a atteint le n ° 4 au Royaume-Uni, mais encore plus grand était de venir.

« China In Your Hand », écrit par Decker et le guitariste Ronnie Rogers et maintenant disponible sur le groupe Anthologie vierge, devait être le deuxième single, mais la version de l’album, d’une durée de cinq minutes, a été jugée trop longue. T’pau est allé au studio Workhouse à Londres pour refaire le morceau aussi fidèlement qu’il le pouvait, mais dans une version qui rognait environ une minute sur l’original. Cela a parfaitement fonctionné et la chanson a passé cinq semaines puissantes au sommet des charts britanniques. Bridge Of Spies a été réédité par Virgin EMI/UMC en 2015 dans une édition de luxe, sous la forme d’un package 2 CD/1 DVD avec de nombreux éléments supplémentaires.

