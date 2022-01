Les remarques du porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, sont intervenues un jour après que des sources au sein de l’establishment de la sécurité à New Delhi ont déclaré que l’Inde attendait avec impatience un dialogue « constructif » avec la Chine.

La Chine a déclaré mardi que la situation actuelle dans les zones frontalières avec l’Inde était « stable » car elle a confirmé que le 14e cycle de pourparlers au niveau des commandants de corps pour discuter du processus de désengagement dans les points de friction restants dans l’est du Ladakh se tiendrait mercredi.

Les propos du porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, sont intervenus un jour après que des sources au sein de l’establishment sécuritaire à New Delhi ont déclaré que l’Inde attendait avec impatience un dialogue « constructif » avec la Chine pour résoudre les problèmes des points de friction restants dans l’est du Ladakh, avant le 14e tour. des pourparlers militaires entre les deux parties sur la ligne de 20 mois.

Lorsqu’on lui a demandé si la Chine pouvait confirmer la réunion et ses attentes, Wang, lors d’un point de presse ici, a déclaré : « Comme convenu par les deux parties, la Chine et l’Inde tiendront le 12 janvier la 14e réunion de niveau commandant du côté chinois du site de réunion de Maldo. ”.

« Actuellement, la situation dans les zones frontalières est stable dans l’ensemble et les deux parties dialoguent et communiquent par les canaux diplomatiques et militaires », a-t-il déclaré.

Wang a déclaré que la Chine espérait que l’Inde aiderait la situation à passer d’un mode d’urgence à une phase de gestion quotidienne régulière. Selon les sources à New Delhi, les pourparlers du « niveau supérieur de commandant militaire » entre l’Inde et la Chine auront lieu le 12 janvier au point de rencontre Chushul-Moldo, du côté chinois de la ligne de contrôle réel (LAC) dans l’est Ladakh.

L’Inde attend avec impatience un dialogue « constructif » avec la Chine pour résoudre les problèmes des points de friction restants dans l’est du Ladakh, ont-ils déclaré, ajoutant que l’objectif principal des pourparlers sera le désengagement dans la région des sources chaudes. La partie indienne devrait faire pression pour un désengagement dès que possible dans tous les points de friction restants, y compris la résolution des problèmes à Depsang Bulge et Demchok. Le 13e cycle de pourparlers militaires a eu lieu le 10 octobre 2021 et ils se sont soldés par une impasse.

Les deux parties n’ont fait aucun progrès dans les pourparlers avec l’armée indienne, déclarant après le dialogue que les « suggestions constructives » formulées par celle-ci n’étaient ni agréables à la partie chinoise ni qu’elle ne pouvait fournir de propositions » tournées vers l’avenir « . Lors de leurs entretiens diplomatiques virtuels du 18 novembre, l’Inde et la Chine ont convenu de tenir le 14e cycle de pourparlers militaires à une date rapprochée pour atteindre l’objectif de désengagement complet des points de friction restants dans l’est du Ladakh.

L’affrontement à la frontière orientale du Ladakh entre les militaires indiens et chinois a éclaté le 5 mai 2020, à la suite d’un violent affrontement dans les régions du lac Pangong. À la suite d’une série de pourparlers militaires et diplomatiques, les deux parties ont achevé l’année dernière le processus de désengagement sur les rives nord et sud du lac Pangong et dans la région de Gogra.

Chaque camp dispose actuellement d’environ 50 000 à 60 000 soldats le long de la ligne de contrôle réel (LAC) dans le secteur sensible.

