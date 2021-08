La Chine déclenche un conflit majeur en Europe dans la fureur de Taïwan – les États-Unis se déchaînent | Monde | Nouvelles

in

Chine : une vidéo met en garde le Japon contre l’intervention de Taïwan

De plus, Pékin rappelle son propre envoyé de Vilnius dans une illustration frappante de la force des sentiments sur la question. Pendant ce temps, les États-Unis ont pesé pour exprimer leur soutien, accusant la Chine de “comportement coercitif”.

La Chine voit Taïwan gouverné démocratiquement sur une partie de son territoire conformément à “une seule Chine”, et est régulièrement irritée par tout mouvement suggérant le contraire.

Taïwan a annoncé sa nouvelle mission le mois dernier, disant qu’elle s’appellerait le bureau de représentation taïwanais en Lituanie.

Ce déménagement marque la première fois que le nom de l’île est utilisé pour l’un de ses bureaux en Europe – normalement, seul “Taipei” est utilisé.

Par exemple, Taïwan a participé aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 sous le nom de « Chinese Taipei ».

La dispute implique l’UE d’Ursula von der Leyen, les États-Unis de Joe Biden et la Chine de Xi Jinping (Image: GETTY)

Le ministre lituanien des Affaires étrangères Gabrielius Landsbergis (Image : GETTY)

Le ministère chinois des Affaires étrangères a insisté sur le fait que l’autorisation de la Lituanie pour l’ouverture du bureau sous le nom de Taïwan avait été faite “au mépris des représentations répétées de la Chine et de l’articulation des conséquences potentielles”, et avait gravement compromis la souveraineté de la Chine.

Un communiqué explique : « Le gouvernement chinois exprime son opposition catégorique à cette décision.

« La Chine a décidé de rappeler son ambassadeur en Lituanie et a demandé au gouvernement lituanien de rappeler son ambassadeur en Chine.

“Nous exhortons la partie lituanienne à rectifier immédiatement sa mauvaise décision, à prendre des mesures concrètes pour réparer les dégâts et à ne pas s’engager davantage sur la mauvaise voie.

JUST IN: Brexit boost – quitter l’UE stimulera l’industrie écossaise du whisky

L’ancien supremo américain de la santé Alex Azar et le président taïwanais Tsai Ing-wen (Image: GETTY)

“La Chine déclare solennellement au monde qu’il n’y a qu’une seule Chine dans le monde et que le gouvernement de la République populaire de Chine est le seul gouvernement légal représentant l’ensemble de la Chine.”

Plus tôt cette année, la Lituanie a annoncé son intention d’ouvrir son propre bureau de représentation à Taïwan et a fait don de 20 000 doses de vaccin COVID-19 à l’île.

Seuls 15 pays ont des relations diplomatiques formelles avec Taïwan – mais beaucoup d’autres ont des ambassades de facto qui sont souvent appelées bureaux commerciaux, c’est-à-dire l’UE.

Le ministre lituanien des Affaires étrangères Gabrielius Landsbergis a qualifié la décision de la Chine de “décevante”.

A NE PAS MANQUER

L’emprise de la Chine sur la «révolution verte» du Royaume-Uni dévoilée alors que les craintes augmentent de «tomber dans un piège» [LATEST]

Le complot nucléaire de 23 milliards de livres sterling de Boris Johnson sous la menace de la répression chinoise : « Inacceptable ! [INSIGHT]

Le plan de Macron pour une force spatiale semblable à Donald Trump a suscité la fureur en Allemagne : « Un emploi pour l’UE ! » [ANALYSIS]

Xi Jinping est considéré comme le leader chinois le plus puissant depuis Mao Zedong (Image : GETTY)

Le porte-parole du département d’État américain, Ned Price (Image: GETTY)

Il a ajouté: “Nous envisageons nos prochains mouvements.

“De toute évidence, nous avons reçu le message, mais nous avons également déclaré notre propre message, que la Lituanie poursuivra sa politique car ce n’est pas seulement la politique de la Lituanie que nous poursuivons, c’est aussi la politique de nombreux pays européens.”

En mai, la Lituanie a également quitté la plate-forme chinoise « 17+1 » visant à s’engager avec les pays d’Europe centrale et orientale.

Dans un e-mail à Politico, M. Landsbergis a déclaré: “Le 17+1 n’existe plus, car à des fins pratiques, la Lituanie est absente.

Mer de Chine méridionale cartographiée – avec Taiwan visible (Image: Express)

« De notre point de vue, il est grand temps que l’UE passe d’un format divisant 16+1 à un format 27+1 plus fédérateur et donc beaucoup plus efficace.

« L’UE est plus forte lorsque les 27 États membres agissent de concert avec les institutions de l’UE.

Le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, a déclaré lors d’une conférence de presse régulière que les États-Unis soutenaient leurs partenaires et alliés européens dans le développement de leurs relations avec Taïwan et leur résistance à ce qu’il appelle le “comportement coercitif” de la Chine.

Il a ajouté : « Nous sommes solidaires de notre alliée de l’OTAN, la Lituanie, et nous condamnons les récentes actions de représailles de la RPC.

Taïwan n’est qu’à 100 miles au large des côtes de la Chine continentale (Image: GETTY)

La Chine, qui s’est engagée à mettre Taïwan sous sa domination, par la force si nécessaire, a intensifié la pression sur les pays pour qu’ils ne s’engagent pas avec Taïwan.

En février, le pays sud-américain de la Guyane a révoqué un accord pour que Taïwan y ouvre un bureau de représentation un jour seulement après que Taipei l’ait annoncé.

Taïwan a blâmé le “harcèlement” chinois pour cette décision.

Les tensions ont également augmenté avec les États-Unis l’année dernière après les visites de plusieurs hauts responsables gouvernementaux, dont l’ancien secrétaire à la Santé et aux Services sociaux Alex Azar et Keith Krach, sous-secrétaire d’État à la croissance économique, à l’énergie et à l’environnement.