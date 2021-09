La Chine défend les restrictions de visa contre les Indiens bloqués, dit qu’il est «approprié» pour lutter contre le COVID-19

Il a décrit les restrictions de la Chine comme une « approche non scientifique » d’un problème purement humanitaire.

La Chine a défendu lundi ses restrictions de visa qui ont empêché des milliers d’Indiens bloqués de retourner à Pékin, affirmant qu’elles sont “appropriées” pour contrôler la propagation du COVID-19 et ne ciblent pas uniquement l’Inde, mais sont appliquées même aux citoyens chinois revenant de à l’étranger.

Répondant aux questions sur les critiques de l’ambassadeur indien à Pékin Vikram Misri concernant les restrictions de voyage strictes et prolongées de la Chine, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, a également exclu l’assouplissement des restrictions dans un proche avenir.

Misri, dans son discours au Dialogue Track-II sur les relations sino-indiennes la semaine dernière, a exprimé sa « déception » face à la réticence de la Chine à autoriser le retour de milliers d’étudiants, d’employés indiens et de leurs familles bloqués en raison de la pandémie de COVID-19.

Il a décrit les restrictions de la Chine comme une « approche non scientifique » d’un problème purement humanitaire. Interrogée sur sa réaction, Hua a déclaré lors d’une conférence de presse ici que les mesures avaient été prises pour la sécurité et le bien-être de la population.

« Les mesures de la Chine sont appropriées et je voudrais également dire que la Chine applique des mesures de quarantaine à tous les voyageurs entrants. La Chine est disposée à prendre de bonnes dispositions pour les voyages bilatéraux du personnel », a-t-elle déclaré. Hua a également déclaré que les restrictions de voyage sont appliquées aux citoyens chinois revenant de l’étranger.

Selon certaines informations, un grand nombre de ressortissants chinois bloqués en Inde n’ont pas pu rentrer en raison de restrictions de voyage strictes et de la suspension des vols.

« La Chine doit prendre de nombreuses mesures de quarantaine, mais elles ne ciblent pas uniquement l’Inde. Il s’applique également à tous, y compris aux citoyens chinois qui reviennent en Chine », a déclaré Hua.

Outre plus de 23 000 étudiants indiens qui étudient dans des universités chinoises, principalement en médecine, des centaines d’hommes d’affaires, d’employés et de leurs familles sont bloqués en Inde depuis l’année dernière. Les bordures ont également entraîné la perte d’emplois, d’entreprises ou la séparation de familles pour plusieurs personnes.

« Tout en assurant la sécurité, nous sommes prêts à travailler avec des pays comme l’Inde en prenant les dispositions appropriées. Mais je ne veux pas dire que nous allons résoudre immédiatement le problème », a déclaré Hua lorsqu’on lui a demandé si la Chine discuterait de la reprise des voyages avec l’Inde.

“Nos mesures sont appropriées et nous procéderons aux ajustements nécessaires en fonction de l’évolution de la situation”, a-t-elle déclaré. Hua a également déclaré que la Chine adoptait les protocoles COVID-19 de manière scientifique.

« Depuis le début du COVID-19, la Chine a adopté des mesures de quarantaine de manière scientifique fondée sur la loi », a-t-elle déclaré.

« La pandémie continue de se propager dans le monde. Ainsi, le gouvernement chinois a pris de nombreuses mesures et nous ajustons également les mesures en fonction de l’évolution de la situation pour protéger la sécurité et la santé du personnel concerné », a-t-elle déclaré.

Dans son discours, l’ambassadeur Misri a déclaré : “Des questions beaucoup moins complexes, qui ont un contexte purement humanitaire et ne sont pas liées à des positions diplomatiques bilatérales, telles que la facilitation du mouvement des étudiants, des hommes d’affaires et des membres de la famille bloqués de l’Inde vers la Chine pendant plus d’un an et demi maintenant, attendez une approche plus équilibrée et sensible.

“Je pourrais ajouter ici que l’Inde a également tenté de maintenir nos relations commerciales et commerciales à l’abri des différences actuelles, par exemple en continuant à délivrer des visas aux hommes d’affaires chinois pour se rendre en Inde”, a-t-il déclaré.

Cependant, nous sommes déçus de voir une approche non scientifique concernant plusieurs problèmes auxquels sont actuellement confrontés les étudiants indiens, les hommes d’affaires, les marins et les exportateurs, pour n’en nommer que quelques-uns », a déclaré l’ambassadeur.

Pendant ce temps, selon l’ambassade de l’Inde à Pékin, plusieurs étudiants ont manifesté lundi devant l’ambassade de Chine à New Delhi pour protester contre les restrictions de visa qui les empêchaient effectivement de retourner pour reprendre leurs études dans le pays.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.