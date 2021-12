La Chine dénonce la loi américaine sur les importations du Xinjiang

La mesure « dénigre malicieusement la situation des droits de l’homme dans le Xinjiang en Chine au mépris des faits et de la vérité », a déclaré un porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Zhao Lijian.

Le gouvernement chinois a dénoncé vendredi une loi américaine qui restreint les importations en provenance du Xinjiang comme une violation du droit international et a rejeté les plaintes d’abus contre la plupart des minorités musulmanes dans la région du nord-ouest comme des mensonges.

Le président Joe Biden a signé la mesure jeudi dans un contexte de tension croissante, notamment d’appels de militants au boycott des Jeux olympiques d’hiver de février à Pékin. Il interdit aux entreprises américaines d’importer des marchandises du Xinjiang à moins qu’il ne soit prouvé qu’elles n’ont pas été fabriquées par le travail forcé.

La mesure « dénigre malicieusement la situation des droits de l’homme dans le Xinjiang en Chine au mépris des faits et de la vérité », a déclaré un porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Zhao Lijian.

« Cela viole gravement le droit international et les normes fondamentales régissant les relations internationales et interfère grossièrement dans les affaires intérieures de la Chine », a déclaré Zhao. « La Chine déplore et rejette fermement cela. » Des gouvernements étrangers et des chercheurs affirment que plus d’un million de Ouïghours et d’autres minorités ont été confinés dans des camps au Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine. Les autorités chinoises sont accusées d’avoir recours à des avortements forcés, au travail forcé et à l’endoctrinement de masse.

Les autorités chinoises rejettent les accusations et affirment que les camps sont destinés à la formation professionnelle et à la lutte contre le radicalisme.

Les accusations sont des « mensonges vicieux concoctés par les forces anti-chinoises », a déclaré Zhao, le porte-parole. « Les résidents de tous les groupes ethniques y vivent une vie heureuse et épanouissante. » Les médias d’État chinois ont critiqué les chaussures, vêtements et autres marques étrangères qui expriment leur inquiétude à propos du Xinjiang et ont lancé des appels au boycott de leurs produits.

Jeudi, le fabricant de puces Intel Corp. s’est excusé d’avoir demandé aux fournisseurs d’éviter de s’approvisionner en produits au Xinjiang, une source majeure de silice utilisée dans les puces de processeur. Global Times, un journal publié par le parti au pouvoir, a qualifié la demande de l’entreprise d' »arrogante et vicieuse ».

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.