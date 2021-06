La Chine déploie des drones pour garder les gens à l’intérieur après l’épidémie de variante Delta ⋆ 10z viral

La Chine a déployé une flotte de 60 drones à Guangzhou (.)

La Chine a déployé une flotte de 60 drones à Guangzhou pour garder les gens à l’intérieur au milieu d’une flambée d’infections à Covid-19.

Le pays avait largement éradiqué les cas de transmission locale de coronavirus, mais a décidé d’utiliser les véhicules aériens sans pilote lorsque la variante Delta, plus infectieuse, a été découverte.

Au total, six nouveaux cas de la souche détectés pour la première fois en Inde ont été signalés à Guangzhou en 24 heures, portant le nombre de l’épidémie à plus de 100.

Les drones exploités par la police transportent des caméras et diffusent des messages aux personnes s’aventurant à l’extérieur, elles sont mieux protégées en restant à l’intérieur.

Ils rappellent également à ceux qui sortent de porter des masques.

Les drones s’ajoutent à une couche de surveillance déjà dense, y compris les confirmations de santé des téléphones portables, les contrôles de température et la quarantaine pour ceux qui vivent ou voyagent dans des zones où le risque d’infection est considéré comme élevé.

Guangzhou a isolé plusieurs quartiers, restreint les déplacements hors de la ville et de la province environnante, et fermé des cinémas et d’autres lieux de divertissement intérieurs.

Les cas de la variante Delta sont passés à 42 323 au Royaume-Uni la semaine dernière, soit une augmentation de 29 892.

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré qu’il avait de “sérieuses et sérieuses inquiétudes” concernant la propagation de la variante.

S’exprimant lors du sommet du G7 à Cornwall hier, il a donné l’indication la plus forte à ce jour que la «Journée de la liberté» le 21 juin devrait être retardée.

La probabilité que la fin des restrictions soit repoussée de quatre semaines a été largement rapportée ce matin mais une annonce officielle n’est attendue que lundi.

Tout retard portera un coup dur à de nombreuses entreprises, en particulier dans les secteurs de l’hôtellerie et des loisirs, qui fondaient leurs espoirs sur une réouverture estivale complète pour aider à récupérer une partie des pertes de l’année dernière.

