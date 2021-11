La Chine développe un drone à grande vitesse pour « intercepter, assiéger et expulser des cibles » | Sciences | Nouvelles

La société Yunzhou Tech, basée à Zhuhai, a dévoilé la nouvelle technologie terrifiante, qui fonctionne sans êtres humains à la barre. Les drones ou navires de surface sans pilote (USV) ont été développés avec une capacité « en essaim » destinée à intercepter rapidement des « cibles invasives ». Selon le service d’information d’État Global Times, les drones fonctionnent sans intervention humaine et « prennent des décisions complètement seuls ».

Les drones de Yunzhou Tech servent déjà à un large éventail d’objectifs, des missions de sauvetage maritime aux efforts de recherche et aux spectacles de lumière publique.

Mais la société semble maintenant se diversifier pour embrasser des applications militaires.

Cheng Liang, directeur général de Yunzhou Tech, a déclaré à China News : « Dans l’ensemble, nous sommes dans le peloton de tête avec les États-Unis. Peut-être sommes-nous en avance sur les autres.

Selon Global Times, les nouvelles capacités d’essaimage contribueront à renforcer le « développement maritime et la protection des droits » de la Chine tout en aidant à protéger le « territoire de la mer chinoise ».

Un clip vidéo publié par Yunzhou Tech présente six des USV coordonnant une attaque contre un navire « cible » en mer.

Et l’entreprise cherche à étendre sa flotte avec le développement d’un « navire-mère », selon Global Times.

Le nouveau navire sera « le premier navire-mère au monde à réaliser le fonctionnement coordonné de systèmes sans pilote aériens, de surface et sous-marins ».

Et la Chine n’est pas la seule nation à développer des technologies sans pilote avec des capacités militaires potentielles.

Des chercheurs du Laboratoire de physique appliquée de l’Université Johns Hopkins (JHU APL) à Laurel, Maryland, ont démontré des capacités similaires au large des côtes de la Californie – il y a près de cinq ans.

Lors d’un test à grande échelle réalisé avec la division des cibles de surface de la division des armes du Naval Air Warfare Center en Californie, six USV ont été déployés dans un scénario de patrouille simulée.

Les USV ont atteint des vitesses de 35 nœuds (40,27 mph) et ont exécuté toutes les manœuvres sans intervention humaine.

Jim Horris, responsable du programme APL pour les tests et l’évaluation d’autonomie, a déclaré : « À notre connaissance, cela représente la première fois que six navires autonomes ont » essaimé » à des vitesses tactiquement pertinentes.

« Et l’équipe conjointe a mis en place un protocole de sécurité complet sans avoir besoin de bateaux de sécurité supplémentaires. »

Et selon l’APL, les USV ont tous démontré « des comportements autonomes tels que la recherche persistante coopérative, la détection et le suivi de cibles, le rendez-vous, la poursuite et l’escorte ».

Plus tôt cette année, la marine américaine et le ministère de la Défense (DoD) ont également publié une vidéo montrant le dernier ajout à la flotte croissante de « navires fantômes » du pays.

L’USV Ranger a été filmé juste au large des côtes américaines alors qu’il tirait un seul missile SM-6 dans le ciel.

Les navires fantômes américains sont développés par le bureau des capacités stratégiques (SCO) du DoD dans le cadre du programme Ghost Fleet Overlord.

Selon le DoD, « une telle innovation est le moteur de l’avenir des capacités conjointes ».

La Royal Navy poursuit ses propres USV depuis un certain temps déjà et, selon les experts en sécurité, la technologie pourrait devenir disponible avant la fin de la décennie.

Selon le document Future Operating Environment 2035 du ministère de la Défense, les systèmes automatisés « offrent un potentiel presque illimité » pour les forces armées et, plus important encore, pourraient aider à réduire le nombre de victimes en temps de conflit.