La Chine dit aux États-Unis d' »agir de manière responsable » après des appels rapprochés dans l’espace

Le gouvernement chinois a averti les États-Unis d' »agir de manière responsable » dans l’espace après avoir affirmé que la station spatiale de Pékin avait été forcée de prendre des mesures d’évitement plus tôt cette année pour éviter d’entrer en collision avec de petits satellites exploités par SpaceX d’Elon Musk.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijan, a affirmé mardi dans un communiqué que les quasi-collisions constituaient une grave menace pour la vie et la sécurité des astronautes du pays, selon plusieurs informations.

Les incidents se sont produits en juillet et octobre, lorsque les satellites SpaceX ont dérivé extrêmement près de la station spatiale Tiangong. Les astronautes à bord ont été contraints de mettre en œuvre un « contrôle préventif d’évitement des collisions » à ces deux occasions, a déclaré la Chine plus tôt ce mois-ci.

La Chine a appelé les Nations Unies à rappeler à tous les pays – y compris les États-Unis – qu’ils « portent la responsabilité internationale des activités nationales dans l’espace… que ces activités soient menées par des agences gouvernementales ou par des entités non gouvernementales », selon le South China Message du matin.

La Chine affirme que les satellites du projet SpaceX d’Elon Musk se sont dangereusement rapprochés de la station spatiale Tiangong. Ci-dessus, Elon Musk à l’événement TIME Person of the Year le 13 décembre. . pour TIME

La division Starlink Internet Services de SpaceX a lancé près de 2 000 petits satellites dans le cadre d’un programme visant à fournir un accès Internet à la majeure partie de la planète, en particulier dans les zones reculées.

Les experts ont averti que les satellites pourraient « démolir complètement » la station spatiale chinoise en cas de collision.

Jonathan McDowell du Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics a déclaré au Guardian que Starlink est une « grande partie » de la raison du nombre croissant de quasi-collisions.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a publié mardi une déclaration agressive. Kyodo News/Sipa USA

Cependant, a-t-il ajouté, « ce n’est pas comme si les Chinois avaient un dossier vierge ici. »

« La station spatiale américaine a dû à plusieurs reprises au cours des 10 dernières années esquiver des pièces du test anti-satellite militaire chinois de 2007 », a déclaré McDowell, qualifiant cet incident de « plus grand événement de débris de tous les temps ».

Alors que Musk est une figure populaire en Chine, les quasi-accidents ont provoqué des réactions négatives sur les réseaux sociaux chinois, un utilisateur de Weibo a qualifié les satellites de « juste un tas de déchets spatiaux » et un autre les décrivant comme des « armes de guerre spatiale américaines ».

La dernière flambée entre les deux nations survient quelques semaines avant les Jeux olympiques d’hiver de février à Pékin, faisant l’objet d’un boycott diplomatique de la part des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni, de l’Australie et de la Lituanie.

Jonathan McDowell du Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics a déclaré que les satellites Starlink de Musk sont parmi les principales causes de l’augmentation des collisions spatiales.AP

Le boycott a été remis en question lundi, lorsque le ministère chinois des Affaires étrangères a révélé qu’il avait reçu au moins 18 demandes américaines de visas diplomatiques. Cependant, le département d’État et la Maison Blanche ont déclaré qu’il n’y avait eu aucun changement dans la politique et que les visas étaient destinés au « personnel de sécurité consulaire et diplomatique » pour aider les athlètes, entraîneurs, entraîneurs et autres membres du personnel américains.

Les tensions entre la Chine et les États-Unis se sont accrues ces derniers mois à propos des origines de la pandémie de coronavirus, des violations des droits humains par Pékin et du statut de Taïwan.