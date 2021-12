La Chine dit que les satellites SpaceX de Musk se sont approchés de sa station spatiale à deux reprises, mettant en danger les astronautes

Outre SpaceX, d’autres sociétés commerciales ont également annoncé leur intention de peupler davantage l’espace avec leurs propres constellations de services Internet, notamment Amazon, OneWeb et Telstar.

La Chine a allégué mardi que les satellites du milliardaire américain Elon Musk, appartenant à SpaceX, avaient eu deux « rencontres rapprochées » avec sa station spatiale en orbite, et s’est plainte auprès de l’ONU des incidents qui ont mis en danger la sécurité des astronautes chinois.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, s’adressant ici à un point de presse, a déclaré que la station spatiale chinoise avait été forcée d’éviter les collisions avec les satellites lancés par le projet de services Internet Starlink de Musk.

« Je peux confirmer qu’en juillet et octobre de cette année, les liaisons satellites SpaceX ont fait des rencontres rapprochées avec la station spatiale chinoise à deux reprises », a déclaré Zhao.

Pendant cette période, les astronautes chinois exécutaient des missions dans la Station spatiale (CSS), a-t-il déclaré, répondant à une question.

« Pour des raisons de sécurité, la station spatiale chinoise a adopté des mesures préventives de contrôle d’évitement des collisions », a-t-il déclaré.

Zhao a déclaré que la Chine s’était plainte auprès du secrétaire de l’ONU le 3 décembre des rencontres rapprochées des satellites SpaceX en vertu des principes du Traité sur l’espace extra-atmosphérique, garantissant aux signataires de signaler toute violation pour protéger la vie des astronautes.

Il a déclaré qu’en vertu du traité, les parties devraient assumer la responsabilité internationale des activités dans l’espace, qu’elles soient menées par des entités gouvernementales ou non gouvernementales.

Les incidents se sont produits les 1er juillet et 21 octobre, selon un document soumis par la Chine ce mois-ci au Bureau des Nations Unies pour les affaires spatiales, selon les médias.

Accusant les États-Unis d’ignorer leurs obligations en vertu du traité, constituant une grave menace pour les astronautes, Zhao a exhorté Washington à prendre des mesures pour empêcher que de telles rencontres rapprochées ne se reproduisent et « agir de manière responsable ».

Le CSS « ​​Tiangong » est resté sur une orbite quasi circulaire à une altitude d’environ 390 km au-dessus de la Terre depuis son lancement le 29 avril.

Depuis son lancement, la Chine a envoyé deux lots de trois astronautes pour construire le CSS en construction qui devait être prêt d’ici l’année prochaine.

En octobre, la Chine a envoyé trois astronautes, dont une femme.

Considérée comme le projet spatial le plus prestigieux et stratégiquement important pour la Chine, la station spatiale en orbite basse serait l’œil du pays dans le ciel, offrant une vue d’ensemble sur le reste du monde.

Une fois prête, la Chine sera le seul pays à posséder une station spatiale tandis que la vieillissante Station spatiale internationale (ISS) de la Russie est un projet de collaboration de plusieurs pays.

CSS devrait être un concurrent de l’ISS et peut-être devenir la seule station spatiale à rester en orbite une fois l’ISS retirée.

Le South Morning Post, basé à Hong Kong, a rapporté que du 16 mai au 24 juin, le satellite Starlink-1095 a maintenu une descente régulière de son orbite d’origine de 555 km d’altitude à environ 382 km, puis y est resté, posant le risque d’un potentiel collision avec CSS.

Suite à cela, le CSS a été contraint de mener une manœuvre d’évitement le 1er juillet lorsque les deux vaisseaux spatiaux ont eu une rencontre rapprochée, selon la note de la Chine publiée sur le site Web du Bureau des affaires spatiales des Nations Unies.

L’autre satellite, le Starlink-2305, a également modifié continuellement son orbite en octobre avec une stratégie de manœuvre « inconnue » et des erreurs orbitales inévaluables, forçant à nouveau le CSS à mettre en œuvre un contrôle d’évitement des collisions, a-t-il déclaré.

Selon les informations de suivi par satellite, Starlink-1095 a continué à descendre jusqu’à ce qu’il rentre dans l’atmosphère et s’éteigne en septembre, tandis que le Starlink-2305 est passé d’une orbite de 350 km à 550 km d’octobre à novembre.

Lorsque deux engins spatiaux orbitent à la même hauteur, il existe un risque de croisement et de collision, selon le rapport.

L’entrepreneur américain Musk est le fondateur-PDG de SpaceX (Space Exploration Technologies), qui exploite les satellites Internet Starlink et a déjà envoyé plus de 1 900 satellites dans l’espace depuis 2019.

SpaceX a déclaré que ses satellites Starlink sont équipés de fonctions de changement d’orbite autonome pour éviter les collisions, et que d’autres engins spatiaux n’ont pas besoin de manœuvrer en cas de rencontre, selon le rapport du Post.

En mars, SpaceX a signé un accord avec l’agence spatiale américaine NASA promettant d’écarter les satellites Starlink s’ils s’approchaient trop près de l’ISS ou d’un autre vaisseau spatial de la Nasa.

Il a également accepté de lancer ses satellites sur des orbites initiales qui ne se trouvaient pas à moins de 5 km de l’ISS ou d’un autre vaisseau spatial de la Nasa, selon le rapport du Post.

Outre SpaceX, d’autres sociétés commerciales ont également annoncé leur intention de peupler davantage l’espace avec leurs propres constellations de services Internet, notamment Amazon, OneWeb et Telstar.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.