L’ancien président Donald Trump prend la parole lors du dîner de la convention du GOP de Caroline du Nord à Greenville, Caroline du Nord, le 5 juin 2021. (Jonathan Drake/.)

Lors de la convention d’État du GOP de Caroline du Nord en 2021, l’ancien président Donald Trump a condamné la Chine comme le coupable qui a déclenché le coronavirus mortel sur le globe, ravageant les populations et les économies.

Trump a fait référence au Parti communiste chinois (PCC) et à ses antécédents de tromperie et de malhonnêteté, notant qu’il pense que l’État porte la responsabilité d’avoir infligé des dommages et des destructions au monde via COVID. “Nous devons déclarer d’une seule voix que la Chine doit payer”, a déclaré Trump.

L’ancien président a également critiqué le Dr Fauci pour ses conseils de santé contradictoires au cours de la dernière année, affirmant qu’il s’était trompé sur plusieurs prédictions et protocoles recommandés.

“Il s’est trompé sur presque tous les problèmes, et il s’est trompé sur Wuhan et le laboratoire également”, a fait remarquer Trump. Il a insisté sur le fait que Fauci n’a fait marche arrière que sur sa désapprobation de l’interdiction de voyager COVID mise en œuvre sous l’administration Trump après avoir réalisé que la fermeture de la frontière était la bonne décision qui “a sauvé des milliers de vies”. Trump a critiqué la volte-face de Fauci sur le port du masque, dans laquelle il a commencé l’anti-masque mais est ensuite devenu un “anti-masque radical”.

Trump a fait plusieurs déclarations faisant un clin d’œil à la théorie des fuites de laboratoire qui a soudainement gagné en acceptation et en popularité par le grand public. Anciennement rejetée par les médias sociaux, les supposés experts en santé publique et la communauté scientifique dans son ensemble comme une théorie du complot, l’hypothèse de l’accident de laboratoire a repris du poil de la bête après une série de découvertes révélatrices. Ces développements comprenaient la preuve que les États-Unis ont financé la recherche sur le gain de fonction en Chine et le rapport du Wall Street Journal selon lequel trois scientifiques de l’Institut de virologie de Wuhan ont été hospitalisés en novembre 2019 avec des symptômes associés au COVID.

Trump a fait référence aux dissidents et aux questionneurs dont les voix ont été étouffées et réduites au silence pour maintenir le consensus du statu quo au sein du CDC et d’autres agences sur la prétendue source naturelle de COVID. Tout en affirmant sa foi inébranlable dans l’explication des fuites de laboratoire, Trump a réitéré que le régime chinois a principalement causé les milliards de dollars de dégâts et les millions de vies perdues maintenant enregistrés.

“Fauci n’a jamais eu plus tort que lorsqu’il a nié d’où venait le virus”, a conclu Trump.

L’ancien président a imploré les législateurs républicains de prendre des mesures immédiates pour imposer des droits de douane élevés à la Chine, exhortant toutes les nations à “travailler ensemble pour présenter à la Chine une facture de milliers de milliards de dollars pour compenser les dommages”.

“Les nations devraient obtenir l’annulation de toutes leurs dettes envers la Chine”, a-t-il déclaré. « La Chine devrait devoir de l’argent aux nations du monde. Ces nations ont été détruites.

Trump a révélé qu’il pensait que son accord commercial autrefois célèbre avec l’État quasi-autoritaire avait laissé un héritage sans conséquence compte tenu des ravages causés par COVID. “L’accord commercial est si petit par rapport à la dévastation qui a été causée”, a-t-il déclaré.

Il a fini par fustiger l’administration Biden pour avoir flatté et capitulé devant le gouvernement chinois en ignorant les allégations de fuite de laboratoire et en mettant fin aux enquêtes sur celles-ci que Trump avait lancées. “Au lieu de tenir la Chine responsable, l’administration Biden a fermé l’enquête sur l’origine du virus”, a déclaré Trump.

