La Chine donne le feu vert à une augmentation massive des importations d’or ⋆ 10z viral

La Chine a ouvert la porte à des milliards de dollars d’importations d’or.

. cite cinq sources indiquant que Pékin a donné son feu vert à l’importation de 150 tonnes d’or d’une valeur d’environ 8,5 milliards de dollars aux prix actuels. Le rapport note que l’appétit soudain de la Chine pour l’or pourrait potentiellement «soutenir les prix mondiaux».

La Chine est le consommateur mondial d’or, mais les importations ont plongé pendant la pandémie de coronavirus alors que la demande locale de métal jaune s’est tarie. L’économie chinoise a rebondi au cours du second semestre 2020 et la demande de pièces d’or, de lingots et de bijoux s’est redressée.

La Banque populaire de Chine contrôle étroitement la quantité d’or qui entre dans le pays grâce à un système de quotas accordés aux banques commerciales. Un banquier chinois a déclaré à . qu’il n’y avait pas du tout de quotas pendant un certain temps.

. a qualifié la taille des importations d’or chinoises de «retour spectaculaire sur le marché mondial des lingots». En 2019, la Chine a importé environ 75 tonnes d’or par mois. Les importations ont plongé en février 2020, tombant à environ 10 tonnes par mois.

Le rapport de . a noté que la demande indienne de lingots a également rebondi après une crise induite par une pandémie, avec des importations record en mars de 160 tonnes d’or. Les importations de métal jaune en Inde augmentent depuis le début de l’année.

La banque centrale indienne a également accéléré ses achats d’or. La Banque de réserve de l’Inde a ajouté 11,2 tonnes à ses avoirs en mars, portant ses réserves totales d’or à 687,8 tonnes. Il s’agissait du total mensuel d’achats le plus élevé jamais enregistré. En août dernier, il a été rapporté que le conseil d’administration de la Banque de réserve de l’Inde (RBI) envisageait d’augmenter considérablement ses réserves d’or.

L’analyste de Standard Chartered, Suki Cooper, a déclaré à . que la reprise de la demande d’or en Chine et en Inde est «essentielle pour fixer le plancher de l’or» et devrait empêcher les prix de baisser davantage au cours des prochains mois.

On ne sait toujours pas si la Banque populaire de Chine envisage de recommencer à augmenter ses réserves d’or. Jusqu’en février, les banques centrales chinoises n’avaient déclaré aucun achat d’or depuis 15 mois. Les Chinois ont l’habitude de passer de longues périodes sans aucune annonce officielle de sa détention d’or, puis de révéler soudainement une forte augmentation de ses réserves. En 2009, la Banque populaire de Chine a cessé de déclarer ses avoirs en or. Puis en juin 2015, la banque centrale chinoise a soudainement annoncé que sa réserve d’or avait augmenté de 57%. La banque centrale chinoise s’est lancée dans une frénésie d’achat d’or, puis s’est soudainement arrêtée fin 2019.

De nombreux analystes pensent que la Chine détient beaucoup plus d’or qu’elle ne le révèle officiellement. Comme l’a souligné Jim Rickards sur Mises Daily en 2015, de nombreuses personnes pensent que la Chine garde plusieurs milliers de tonnes d’or «hors des livres» dans une entité distincte appelée l’Administration d’État pour les changes (SAFE).

ZeroHedge a posé une question intéressante sur la flambée annoncée des importations d’or: est-ce juste la prochaine étape en Chine pour voir l’écriture sur le mur du dollar américain comme monnaie de réserve mondiale et ouvrir la voie à un yuan adossé à l’or?

En 2018, les Chinois ont lancé un contrat à terme sur le pétrole, adossé à l’or et libellé en yuan. Ces contrats étaient évalués en yuans, mais convertibles en or, laissant espérer que «la hausse du petroyuan pourrait être un coup fatal pour le dollar».

