La Chine double la technologie blockchain pour numériser son industrie des valeurs mobilières.

La Chine prévoit de tirer parti de la technologie blockchain pour numériser son industrie des valeurs mobilières. Des représentants des plus grandes bourses et organismes de réglementation du pays ont tenu une réunion pour discuter de l’avenir du secteur des valeurs mobilières et du rôle de la technologie blockchain. L’événement a été organisé par la China Securities Association (SAC) et a réuni les régulateurs des valeurs mobilières, y compris la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (CSRC). La Chine encourage l’utilisation de la technologie blockchain depuis de nombreuses années maintenant.

Les bourses se penchent sur la façon dont elles utilisent la technologie blockchain pour accroître leur efficacité.

Deux des plus grandes bourses de Shanghai et de Shenzhen, qui étaient également présentes à l’événement, se sont penchées sur la façon dont elles utilisent la technologie blockchain pour augmenter l’efficacité, réduire les coûts et accroître la transparence. Jiang Dongxing, directeur adjoint du Bureau de réglementation des sciences et technologies du CSRC, a appelé les acteurs du marché à redoubler d’efforts dans leurs initiatives de blockchain, citant des avantages tels que la création d’un mécanisme de confiance qui pourrait être la base sur laquelle l’avenir des titres chinois et l’industrie à terme est construite.

La blockchain jouera un rôle clé dans le secteur des valeurs mobilières.

Le directeur adjoint a mentionné que dans son 14e plan quinquennal, la CSRC a clairement indiqué qu’elle intensifierait ses efforts pour créer “une plate-forme de cloud industriel, un réseau de certificats, un entrepôt de données volumineuses et une infrastructure publique de blockchain de l’industrie”. Il a déclaré aux participants : « La fonction principale de la blockchain est d’établir un mécanisme de confiance dans l’environnement réseau, et ce sera une infrastructure d’information clé pour la co-gouvernance du secteur des valeurs mobilières et des contrats à terme dans l’espace numérique après [it’s] entièrement numérisé. Jiang a en outre appelé le secteur des valeurs mobilières à collaborer aux projets de blockchain. C’est le moyen le meilleur et le plus rapide de créer une “infrastructure publique blockchain hiérarchique, unifiée, interconnectée, sûre et fiable”, a-t-il ajouté.