La Chine enregistre les précipitations les plus importantes en 1 000 ans ; 25 morts

Des images en provenance de Chine Xinhua News montrent comment les navetteurs sont piégés dans l’eau jusqu’au cou à l’intérieur de la ligne de métro de la ville de Zhengzhou (Photo : Twitter/The Weather Channel India)

Chine: Au moins 25 personnes, dont 12 passagers du métro, ont perdu la vie dans la province centrale du Henan en Chine alors que la ville a connu les précipitations les plus abondantes depuis 1 000 ans. Les images horribles de personnes piégées dans les métros et les rues inondées de Chine ont laissé Internet sous le choc au cours des trois derniers jours. Des images provenant de Chine Xinhua News montrent comment les navetteurs sont piégés dans l’eau jusqu’au cou à l’intérieur de la ligne de métro de la ville de Zhengzhou alors qu’ils attendent d’être secourus. Cet endroit à lui seul a une population de plus de 1,2 crore de citoyens. Zhengzhou a enregistré 617,1 mm de précipitations de samedi à mardi, ce qui est presque similaire aux précipitations moyennes enregistrées par la ville chaque année (640,8 mm), selon les responsables.

Au total, 1,24 million de personnes ont été touchées par les fortes inondations dans la ville et jusqu’à 160 000 ont été évacuées jusqu’à présent, révèlent les médias d’État. Sept personnes seraient portées disparues et deux ont été tuées en raison de l’effondrement d’un mur. Un grand nombre de bâtiments étaient également inondés à l’exception des seuls métros, hôtels, rues mettant à l’arrêt les transports en commun de la ville. Le temple Shaolin a également été touché par de graves inondations, révèle un rapport.

Inondations en Chine : opération de sauvetage, dégâts et plus

Les météorologues ont prédit la possibilité de plus de pluie dans la province du Henan au cours des trois prochains jours. Le président chinois Xi Jinping a déployé jusqu’à 5 700 soldats de l’Armée populaire de libération dans la ville pour rechercher et secourir les personnes piégées dans les inondations.

On voit des pompiers sauver 150 enfants et membres du personnel d’une école de la ville de Zhengzhou, comme on le voit sur les visuels de CGTN. Bibliothèques, cinémas et musées ont été transformés en abris pour les personnes évacuées sous les pluies torrentielles. Le premier hôpital affilié de Zhengzhou, le plus grand hôpital de la ville avec plus de 7 000 lits, a perdu toute électricité, obligeant les autorités à organiser le transport de près de 600 patients gravement malades, révèle ..

Mercredi, Xi a pris note de la situation des inondations dans la ville, affirmant que les précipitations avaient rendu la situation loin d’être grave, l’eau atteignant des niveaux alarmants dans les rivières, endommageant les barrages. Plusieurs vols ont été annulés en raison des fortes précipitations et certains chemins de fer ont également été suspendus.

Plusieurs barrages de la ville ont également été rompus, les laissant suspendus ; il pourrait s’effondrer à tout moment. Un de ces cas a été signalé par les autorités locales de la ville de Luoyang où une brèche de 20 mètres a été observée dans le barrage de Yihetan. L’armée a dû faire sauter le barrage pour libérer les eaux de crue mardi.

Le réservoir de Guo Jia Zui, à Zhengzhou, a également subi une brèche, mais aucun cas de rupture de barrage n’a encore été signalé. Les forces de secours en cas d’inondation dans la ville ont été déployées pour minimiser le nombre de victimes et veiller à l’hygiène et au contrôle des maladies afin d’éviter tout risque d’épidémie.

Pourquoi y a-t-il de fortes inondations en Chine ?

Les inondations, les fortes pluies et l’engorgement ne sont pas nouveaux en Chine. Au fil des ans, l’impact du changement climatique et de l’urbanisation rapide n’a fait qu’aggraver la situation du pays. Le pays est témoin d’un grave engorgement presque chaque année, laissant la ville endommagée et causant de graves pertes en vies humaines et en biens. Le poste du South China Morning a rapporté que les fortes précipitations cette année sont le signe de l’arrivée du typhon In-Fa, responsable des fortes précipitations. L’année dernière, les inondations en Chine ont fait plus de 200 morts ou disparus et causé 25 milliards de dollars de dommages directs à l’économie.

