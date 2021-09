La Chine envahira Taïwan alors que l’héritage de Xi Jinping devient réalité | Monde | Nouvelles

S’adressant à LBC samedi, le chef du bureau de The Economist à Pékin, David Rennie, a insisté sur le fait que Xi Jinping ne voulait pas laisser l’unification de la Chine et de Taïwan au prochain dirigeant chinois alors qu’il lançait un avertissement effrayant sur les plans de Xi. Il a déclaré que même si la Chine n’abandonnerait pas une invasion pour toujours, il a souligné qu’elle ne s’engagerait dans un assaut sur l’île que si elle savait qu’elle pouvait “certainement gagner” et ne pas être vaincue, un résultat qui détruirait la réputation de la Chine ainsi que son armée. et les ambitions géopolitiques.

Il a dit : « Il y a un problème parce que si vous êtes le dirigeant chinois, vous ne pouvez pas entrer dans l’histoire comme le gars qui a permis à Taïwan de s’enfuir. »

M. Rennie a expliqué comment le problème pour la Chine avec Taiwan est son statut de démocratie amicale pro-occidentale qui n’est pas dirigée par la Chine.

En conséquence, il a souligné que la Chine, dans le cas où Taiwan déclarerait sa pleine indépendance, n’aurait pas d’autre choix pour l’envahir et la reprendre.

Mais M. Rennie était clair qu’une telle invasion serait un exploit monstrueux d’intervention militaire mais aussi très risqué pour le tissu du Parti communiste chinois.

Il a déclaré : « Parce qu’il y a de très fortes chances que les Américains se sentent obligés d’intervenir…

« Si vous êtes le leader chinois et que vous essayez de prendre Taïwan et que vous échouez, c’est un coup complètement dévastateur. »

M. Rennie a déclaré dans cet esprit que le Parti communiste chinois n’envahira pas tant qu’il ne saura pas qu’il peut définitivement gagner une guerre pour l’île.

Cependant, l’écrivain The Economist a souligné que l’autre facteur qui pose un réel défi à une invasion chinoise est la géographie de Taïwan.

Les avertissements interviennent alors que Victor Gao, vice-président du Center for China and Globalisation, a déclaré à Channel 4 News qu’il ne devrait y avoir aucune tentative de la part de la communauté internationale d’interférer avec les plans de la Chine pour Taïwan.

Dans un avertissement sévère, il a déclaré : « L’unification des deux côtés du détroit de Taïwan est purement une affaire interne du peuple chinois, y compris les 1,4 milliard de personnes sur la partie continentale de la Chine et les 23 millions de personnes à Taïwan.

“Rien au monde ne peut s’opposer à la réunification de la Chine. L’unification de la Chine est une nécessité et elle doit être réalisée sans trop de retard.

“De préférence, par des moyens pacifiques et, si des moyens pacifiques ne peuvent être obtenus, tous les moyens seront possibles.”