La Chine envisage de proclamer les crypto-monnaies comme une industrie négative | Invezz

La Chine essaie de supprimer les crypto-monnaies de son pays depuis des années et, en 2021, elle a finalement réprimé les mineurs de crypto. Tout au long de l’année, province après province a commencé à rendre l’exploitation minière impossible, forçant ceux qui sont engagés dans cet aspect de l’industrie de la cryptographie à fermer boutique et à déménager, soit dans une autre province, soit à l’extérieur du pays, complètement.

Maintenant, il se prépare à porter un nouveau coup au secteur minier de la cryptographie en l’ajoutant à une liste préliminaire d’industries jugées «négatives» dans le pays. Il s’agit d’une liste d’industries dans lesquelles les investissements sont restreints ou totalement interdits.

Bien que l’ajout de l’exploitation minière soit évidemment un développement négatif pour l’industrie de la cryptographie, il convient de noter que le nombre de secteurs figurant sur la liste diminue. Le document lui-même a été publié hier, le 8 octobre, et tout secteur ou industrie qui le trouve interdit aux investisseurs locaux et étrangers.

La Chine prend plus de contrôle sur les investissements dans le pays

Les régulateurs du pays ont précédemment interdit le commerce de crypto-monnaie, ainsi que l’exploitation minière elle-même, rendant toute activité de crypto-monnaie autre que la simple possession de crypto totalement illégale. La plupart des échanges ont déjà quitté le pays ou sont en train de le faire.

Pendant ce temps, le pays s’efforce de resserrer son emprise sur le discours public, actuellement en réprimant les entreprises qui «polluent» la société. Les navigateurs mobiles sont chargés de supprimer la propagation des rumeurs et les titres des tabloïds ne sont pas autorisés. La publication de contenu qui valorise les valeurs fondamentales du socialisme non plus.

En d’autres termes, le pays renforce son contrôle sur sa population, avec la dernière mesure comprenant une interdiction d’investir des capitaux non publics dans des activités d’édition telles que la collecte d’informations, les émissions en direct, les entités d’édition et de diffusion, les opérations d’information, etc.

