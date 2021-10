La Chine envisage-t-elle de lever l’interdiction de l’extraction de Bitcoin ? La NDRC mène une enquête publique

La Commission nationale du développement et de la réforme demande au public chinois son avis sur l’interdiction du minage de Bitcoin. Le gouvernement chinois joue-t-il aux échecs en 4D ou est-il confus et envisage-t-il de revenir sur sa décision ? Peuvent-ils sonner cette cloche particulière ou s’agit-il d’un scénario trop peu trop tardif ? Se soucient-ils vraiment de ce que pense le grand public ou cette enquête est-elle uniquement destinée à l’optique ?

Comme cela arrive généralement avec les actions du gouvernement chinois, ils laissent plus de questions que de réponses. Néanmoins, déballons les informations disponibles et voyons ce que Twitter pense de la situation.

Tout d’abord, l’annonce officielle dit :

« Conformément aux modalités de travail pertinentes pour la rectification des activités « d’extraction » de la monnaie virtuelle, la Commission nationale du développement et de la réforme et les départements concernés ont révisé le « Catalogue d’orientation sur l’ajustement de la structure industrielle (édition 2019) » et sollicitent désormais l’avis du public. . «

Ainsi, ils envisagent la « rectification des activités de « minage » de la monnaie virtuelle », ce qui signifie l’interdiction de l’exploitation minière de Bitcoin. Et par « le public », ils signifient « les unités concernées et les personnes de tous les horizons peuvent fournir des commentaires ».



La Chine envisage-t-elle réellement de lever l’interdiction de l’exploitation minière de Bitcoin ?

Les avis divergent. Cependant, selon Su Zhu de Three Arrows Capital, c’est exactement ce qui se passe.

La Chine sollicite une sollicitation publique de commentaires concernant la non-interdiction de l’extraction de crypto-monnaies 🧐https://t.co/g1wyUdORTt pic.twitter.com/qyRQyTBgcn – Zhu Su 🔺 (@zhusu) 25 octobre 2021

Les personnes dans les réponses ne sont pas convaincues. Ils théorisent que le gouvernement chinois essaie simplement de créer une base de données de personnes en faveur de l’exploitation minière de Bitcoin, ou qu’il envisage simplement de lever l’interdiction d’exploitation minière de Bitcoin afin de pouvoir l’interdire à nouveau au prochain cycle. D’autres doutent que les mineurs reviennent ou que de nouvelles opérations minières apparaissent. Quelques-uns, cependant, pensent que le gouvernement chinois s’est rendu compte qu’il a fait une erreur de mille milliards de dollars.

Cependant, le journaliste chinois Colin Wu voit l’actualité sous un autre angle. « Il ne s’agit pas de dé-interdire. Au contraire, son contenu est d’inscrire le minage de crypto dans une industrie qui doit être éliminée.

Bien sûr, de nombreux mineurs font des commentaires, mais en termes de forte opposition du gouvernement chinois actuel à l’exploitation minière de Bitcoin, ces commentaires sont susceptibles d’être dénués de sens. – Wu Blockchain (@WuBlockchain) 25 octobre 2021

Et il renvoie à un fichier .pdf qui dit la même chose que le document original, mais sur un ton complètement différent :

« Dans le « Catalogue d’orientation sur l’ajustement de la structure industrielle (édition 2019) », la catégorie d’élimination « I. L’article 7 est ajouté à « Technologies et équipements de production obsolètes » et « (18) Autres », et le contenu est « activité d’exploitation minière virtuelle de quasi-monnaie ».

Les phrases « Technologie de production obsolète » et « Exploitation minière virtuelle de quasi-monnaie » sont différentes et racontent une autre histoire sur l’interdiction de l’exploitation minière de Bitcoin. Wu termine en disant que « en termes de forte opposition du gouvernement chinois actuel à l’exploitation minière de Bitcoin, ces commentaires sont susceptibles d’être dénués de sens ».

Conclusions et spéculation

Tic-tac bloc suivant. L’interdiction de l’exploitation minière de Bitcoin par la Chine était un écho sur le radar. Le réseau a continué à fonctionner comme d’habitude et, quelques mois plus tard, le hashrate de Bitcoin s’est rétabli. Chez NewsBTC, nous avons essayé de comprendre la logique derrière les mesures du gouvernement chinois concernant Bitcoin. Sans succès. Nous avons examiné le nouveau « modèle chinois » et la question des petites centrales hydroélectriques, nous nous sommes interrogés sur le déclin de leur domination du hashrate et avons examiné de près l’industrie aujourd’hui disparue.

Même si cela semble être une théorie logique, nous ne savons pas si le gouvernement chinois est en train d’éliminer la concurrence pour sa future CBDC. Nous ne savons pas si toute cette opération fait partie d’une plus grande qui essaie de contrôler tous les milliardaires chinois. Ou s’ils affirment simplement leur domination et montrent à tout le monde qui est le patron. Nous savons juste que l’interdiction de l’exploitation minière Bitcoin pourrait être la plus grande erreur du siècle. Et nous ne parlons même pas des milliers de milliards de monnaie fiduciaire que le pays perd.

Les Chinois s’interdisent de participer au réseau ouvert gagnant, d’interagir avec la plus grande idée du siècle, de posséder un morceau de l’actif vierge qui changera le monde pour le mieux.

Ont-ils réalisé tout cela et se préparent-ils à changer d’avis ?

