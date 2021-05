La Chine envisage une action militaire pour prendre les usines de micropuces de Taiwan | Monde | Nouvelles

Taiwan est le plus grand producteur mondial de micropuces qui alimentent les voitures, les téléphones et les ordinateurs. La Chine consomme plus de la moitié de l’offre mondiale de micropuces, mais les experts craignent que le pays puisse utiliser la force militaire pour revendiquer un jour l’approvisionnement et la production de Taiwan.

S’adressant à Fox News, Martijn Rasser, chercheur principal au centre de réflexion basé à Washington, Center for a New American Security, a déclaré que les micropuces seront cruciales pour le développement de la technologie à l’avenir.

Il a déclaré: «Quiconque contrôle la conception et la production de ces micropuces, ils établiront le cap pour le 21e siècle.

«En prenant le contrôle de l’industrie des semi-conducteurs de Taiwan, la Chine contrôlerait le marché mondial.

«Ils auraient accès aux capacités de fabrication les plus avancées, ce qui est encore plus précieux que de contrôler le pétrole mondial.»

Les commentaires interviennent alors que Taiwan se prépare à une invasion de plus en plus probable depuis la Chine.

Le ministre des Affaires étrangères de Taiwan, Joseph Wu, a lancé un grave avertissement selon lequel la Chine «semble se préparer à son dernier assaut militaire contre Taiwan».

Dans un communiqué, il a déclaré: “Nous essayons d’investir davantage dans notre armée, en particulier dans le type de guerre asymétrique pour dissuader les Chinois de penser à utiliser la force militaire contre Taiwan.”

Il a ajouté: «Je dois également souligner que Taiwan se trouve être en première ligne de l’extension par la Chine de son ordre autoritaire.

M. Rasser a ajouté: «Les semi-conducteurs sont le point zéro de la concurrence technologique mondiale.

«Ils sont dans tout ce dont nous avons besoin pour fonctionner en tant que société.»