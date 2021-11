La Chine envoie des mémos aux citoyens leur disant de faire des réserves pour la guerre | Monde | Nouvelles

Cindy Yu, lorsqu’elle a demandé comment la tension sur l’île de Taïwan dégénère en une situation de conflit potentiel, a déclaré : « En Chine, ma famille et mes amis ont reçu le conseil de commencer à stocker. Parlant de la demande inquiétante, elle a ajouté : « Je ne sais pas dans quelle mesure le gouvernement local ou les fonctionnaires prennent leur travail avec trop de zèle… «

S’adressant à David Runciman sur son podcast _Talking Politics_, elle a ajouté : chaînes d’approvisionnement, ce qui pourrait nous arriver, aux gens ordinaires. »

Concernant la possibilité qu’un conflit éclate entre les États-Unis et la Chine, le commentateur a déclaré : « Les roues sont en mouvement, et je ne sais pas comment cela va tourner. »

Pourtant, il semble que la situation actuelle à Taiwan entre les États-Unis et la Chine ne soit pas nouvelle dans l’arène politique.

Toute la notion de deux superpuissances s’affrontant sur une question porte des références crédibles à un scénario de guerre froide.

Des traits similaires ont été observés dans les années 60 jusqu’à l’effondrement du rideau de fer au début des années 90 entre les États-Unis et l’Union soviétique.

Alors que de nouvelles superpuissances émergent et que le monde évolue lentement mais sûrement vers un ordre mondial plus multipolaire, la notion de dilemme de sécurité fait à nouveau surface.

La situation à Taiwan n’étant pour l’instant qu’une guerre des mots et une démonstration de force, tout indique que le statu quo est maintenu sur l’île.

Dans les cas improbables où un conflit éclaterait, les conséquences plus larges seront extrêmement préoccupantes.

La Chine et les États-Unis jouissant de sièges permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies, une position de blocage se produira sur toute notion d’intervention internationale.

Les acteurs étatiques régionaux seront entraînés dans le conflit, avec des puissances nucléaires telles que la Corée du Nord et la Russie en marge d’une guerre régionale.

Ajoutez à cela la présence toujours croissante des puissances occidentales dans la région, alors que l’attention mondiale se déplace vers l’est, le potentiel d’un impact plus mondial devient de plus en plus une réalité.

Bien que les États-Unis aient clairement admis qu’ils étaient tenus de protéger les droits de Taïwan, ils ne reconnaissent pas catégoriquement la nation insulaire en tant qu’État souverain et soutiennent ouvertement la notion de politique d’une seule Chine.

Plus largement, la Chine et les États-Unis ont récemment démontré que la diplomatie restait sur la table.

Deux de ces exemples ont vu le président Joe Biden et le président Xi Jinping se rencontrer lors d’une conférence virtuelle, au cours de laquelle M. Xi a qualifié le commandant en chef américain de « mon vieil ami ».

Un autre exemple a vu les deux superpuissances économiques se mettre d’accord sur un plan environnemental commun conçu pour lutter contre l’augmentation du changement climatique à la suite du dépôt de poussière lors de l’accord COP26 à Glasgow.

Bien que le président Xi ait menacé de prendre Taïwan « par la force si nécessaire », cela est largement considéré comme le Premier ministre apaisant sa population chez lui plutôt que comme une menace réelle.