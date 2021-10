La Chine envoie trois nouveaux astronautes dans sa station spatiale

17/10/2021 à 13:26 CEST

La Chine a lancé avec succès un nouvel équipage de trois astronautes en orbite planétaire la nuit dernière, les envoyant en route vers la principale station spatiale du pays, surnommée Tianhe. L’équipage arrivera à la station dans environ huit heures, ce qui l’emmènera sur un long séjour en orbite de six mois.. Ce devrait être la mission la plus longue que les taïkonautes aient jamais entreprise dans l’espace.

Les trois astronautes sont le commandant Zhai Zhigang, Wang Yaping et Ye Guangfu, dans le cadre d’une mission appelée Shenzhou 13. Zhai a déjà été dans l’espace et même a effectué la première sortie dans l’espace pour la Chine en 2008 pendant la mission Shenzhou 7. Ce sera le Le deuxième vol spatial de Wang et deviendra la première femme à visiter la station Tianhe.

À bord de la station spatiale, l’équipage testera les technologies nécessaires pour poursuivre la construction et l’assemblage à Tianhe. La Chine a lancé le module central de Tianhe en avril et le pays prévoit d’y ajouter deux autres modules tout au long de 2022. L’équipage de Shenzhou 13 testera également le bras robotique de la station, l’utilisant pour déplacer un vaisseau spatial connecté à un port d’amarrage vers un autre. , selon la CGTN. Quelques sorties dans l’espace sont également prévues pour ajouter un « adaptateur de bras robotique et un système de suspension » pour aider à la construction future de la station spatiale.