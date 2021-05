La Chine érigera une ligne séparant ses alpinistes des alpinistes népalais au sommet du mont Everest: tout ce qu’il faut savoir

Le seul endroit où les grimpeurs du côté chinois et du côté népalais peuvent se rencontrer est au sommet.

Ligne COVID sur le mont Everest: Le mont Everest est situé à la frontière du Népal et de la Chine et ainsi, les grimpeurs peuvent escalader la montagne des deux côtés. Désormais, avant que la Chine ne permette aux alpinistes de gravir le sommet depuis le versant nord de la montagne, le pays a décidé de tracer une ligne de séparation au sommet afin que les alpinistes chinois ne se mêlent pas aux alpinistes du Népal, où la pandémie fait actuellement rage. . Le Népal connaît récemment une augmentation du nombre de cas de coronavirus, certains cas ayant même été détectés sur le camp de base de l’Everest situé du côté népalais. Pendant ce temps, la Chine a apparemment surmonté principalement le virus. Mais que compte faire la Chine dans sa mission de tracer une ligne de séparation?

Selon les médias chinois, les guides d’escalade tibétains devraient gravir le sommet et établir une ligne de séparation entre les deux pays au sommet. Cette ligne vise à garantir que les alpinistes des deux côtés de la montagne n’entrent pas en contact les uns avec les autres. Cependant, on ne sait toujours pas comment la ligne de séparation permettrait d’atteindre cet objectif. Il a été rapporté que du côté tibétain, 21 alpinistes chinois gravissent le sommet en ce moment.

Le seul endroit où les grimpeurs du côté chinois et du côté népalais peuvent se rencontrer est au sommet. En conséquence, il n’y a aucune information sur la manière dont le pays envisage d’établir une ligne de séparation dans un endroit aussi précaire, qui est de la taille d’une table à manger. À un moment donné, selon un rapport publié par IE, environ six personnes peuvent se tenir au sommet de la montagne, qui n’est qu’un petit monticule de neige. En fait, les jours de pointe, les grimpeurs doivent faire la queue pour atteindre le sommet. Dans tous les cas, les alpinistes qui réussissent n’ont que quelques minutes pour rester au sommet, où ils peuvent cliquer sur leurs photos et profiter de la vue à 360 degrés.

Le rapport cite des experts disant qu’il n’est ni possible d’ériger une telle barrière au sommet du mont Everest, ni nécessaire, car toute personne ayant le COVID-19 est très peu susceptible de pouvoir escalader la montagne et son parcours difficile en premier lieu. . De plus, les personnes qui atteignent finalement le sommet portent plusieurs couches de vêtements épais, portent des lunettes et des équipements de protection et ont également des masques à oxygène couvrant leur visage, pour les protéger du froid et pour les aider à respirer à des altitudes aussi élevées. Cela empêchera probablement toute transmission du virus entre grimpeurs.

