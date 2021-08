La Chine espère que les talibans établiront un gouvernement islamique “ouvert et inclusif” comme promis

Les insurgés talibans ont balayé Kaboul dimanche après l’effondrement du gouvernement afghan soutenu par les États-Unis et la fuite du président Ashraf Ghani. (fichier image)

La Chine a exprimé lundi l’espoir que les talibans respecteront leur engagement d’établir un gouvernement islamique « ouvert et inclusif » en Afghanistan et assureront une transition pacifique du pouvoir sans violence ni terrorisme.

Commentant pour la première fois la prise de contrôle soudaine et rapide du gouvernement afghan par les insurgés talibans, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Hua Chunying, lors d’une conférence de presse, a exprimé l’espoir que les talibans respecteront leur engagement à assurer une transition pacifique du pouvoir, en prenant l’entière responsabilité de la sécurité des citoyens afghans et des missions diplomatiques étrangères.

Les insurgés talibans ont balayé Kaboul dimanche après l’effondrement du gouvernement afghan soutenu par les États-Unis et la fuite du président Ashraf Ghani, mettant ainsi fin sans précédent à une campagne de deux décennies au cours de laquelle les États-Unis et leurs alliés avaient tenté de transformer la nation ravagée par la guerre.

Alors que la plupart des ambassades à Kaboul, y compris celle des États-Unis, de l’Inde et des pays de l’UE, se sont précipitées pour évacuer son personnel diplomatique, Hua a déclaré que l’ambassade de Chine était opérationnelle avec son ambassadeur et certains membres du personnel.

Cependant, la plupart des ressortissants chinois ont déjà été évacués d’Afghanistan, a-t-elle déclaré.

« La situation en Afghanistan a connu des changements majeurs. Nous respectons la volonté et le choix du peuple afghan », a déclaré Hua.

La guerre en Afghanistan a duré plus de 40 ans. Arrêter la guerre et réaliser la paix est le souhait des 30 millions d’Afghans et l’aspiration de la communauté internationale et des pays de la région, a-t-elle déclaré.

“Nous avons remarqué la déclaration des talibans afghans hier (dimanche) disant que la guerre est terminée et qu’ils vont entamer des consultations sur l’établissement d’un gouvernement islamique ouvert et inclusif et prendre la responsabilité de la sécurité des citoyens afghans et du corps diplomatique étranger”, a déclaré le porte-parole. .

« Nous espérons que cela sera mis en œuvre pour assurer une transition pacifique, mettre fin à la violence et au terrorisme, et veiller à ce que les gens soient à l’abri de la guerre et construisent leur nouvelle maison », a déclaré Hua.

Répondant à une question sur le moment où la Chine reconnaîtra le gouvernement taliban et si des conditions y sont attachées, Hua a déclaré que sur la base du respect total de la souveraineté nationale de l’Afghanistan et de la volonté de toutes les parties, Pékin a maintenu le contact et la communication avec les talibans afghans et jouer un rôle constructif dans la promotion d’un règlement politique.

Rappelant la visite en Chine le mois dernier de la délégation des talibans dirigée par sa commission politique le mollah Abdul Ghani Baradar et ses entretiens avec le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, Hua a déclaré : « Nous espérons que les talibans afghans seront unis avec d’autres parties et avec toutes les nations et bâtiront un cadre politique conforme aux conditions nationales qui est largement inclusif et jettera les bases d’une paix durable.

Elle a également souligné l’assurance des talibans à Wang qu’ils n’autoriseraient pas les forces anti-chinoises, c’est-à-dire les militants islamiques ouïgours du Mouvement islamique du Turkestan oriental (ETIM), qui se bat pour la séparation de la province instable du Xinjiang en Chine.

Selon un récent rapport de l’ONU, des centaines de militants de l’ETIM, qui est affilié à la formation terroriste d’Al-Qaïda, convergent en Afghanistan au milieu des avancées militaires des talibans dans le pays.

Le Xinjiang partage des frontières avec l’Afghanistan, le Cachemire occupé par le Pakistan (POK), en plus des pays d’Asie centrale que sont le Kazakhstan, le Kirghizistan et le Tadjikistan.

Se référant aux assurances des talibans, Hua a déclaré que les talibans afghans ont répété à plusieurs reprises qu’ils voulaient développer de bonnes relations avec la Chine et espèrent que Pékin participera à la reconstruction et au développement de la nation.

Elle a déclaré que les talibans afghans ont assuré qu’ils “ne permettront jamais à aucune force d’utiliser le pays (Afghanistan) pour nuire à la Chine”.

« Nous nous en félicitons et nous avons toujours respecté la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité du comté. Nous n’intervenons pas dans les affaires intérieures et notre amitié va à tout le peuple afghan. Nous respectons l’indépendance (et) le choix des gens et nous continuons à développer des relations amicales et à jouer un rôle constructif dans la paix et la reconstruction », a déclaré Hua.

