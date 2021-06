in

Jen Psaki, attachée de presse de la Maison Blanche, a également fait remarquer lundi que le « manque de transparence » de la Chine préoccupe les États-Unis.

Interrogée sur les commentaires de M. Sullivan, elle a déclaré aux journalistes: “Eh bien, je dirais que, comme vous le savez en couvrant le voyage, la semaine dernière, il y a eu beaucoup de calibrage autour – dans la communauté mondiale, parmi les plus grandes démocraties du monde, le monde partenaires de sécurité les plus importants, sur la façon dont nous allions travailler ensemble pour faire face à la puissance économique croissante de la Chine et aux préoccupations qui nous préoccupent, dont – le manque de transparence en fait certainement partie.

« Donc, je pense que le président et ce à quoi Jake Sullivan faisaient référence : cas, et la Chine veut jouer un rôle dans la communauté mondiale et les conversations mondiales.

“Et certainement, ils en prendraient note.”