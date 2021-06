La Chine est de retour en mode attaque, les échanges de blocage d’Internet et les mineurs de bitcoins doivent fermer

in

Minage de Bitcoin

La Chine revient en mode attaque, les échanges de blocage d’Internet et les mineurs de bitcoins doivent fermer

Cette fois, le prix du Bitcoin ne répond pas aux informations faisant état d’une répression en provenance de Chine qui s’étend au-delà du secteur de la cryptographie, avant le 100e anniversaire du Parti communiste au pouvoir le 1er juillet, se négociant autour de 36 500 $.

La Chine a de nouveau pris des mesures strictes contre les échanges de crypto-monnaie et l’extraction de bitcoins avant le 100e anniversaire politiquement sensible du Parti communiste au pouvoir le 1er juillet.

Cependant, ces mesures ne se limitent pas au seul secteur de la cryptographie, mais s’étendent aux banques, à l’éducation et à Internet.

Les principaux services Internet en Chine, Baidu, Zhihu et Sogo, bloquent les mots-clés associés aux trois principaux échanges cryptographiques Binance, Huobi et OKEx.

« Conformément aux lois, réglementations et politiques pertinentes, les résultats de la recherche n’ont pas été affichés », lit-on dans le message sur les réseaux sociaux. Au cours du week-end, Weibo a également bloqué un grand nombre de leaders d’opinion (KOL) cryptographiques en Chine.

Apparemment, la Payment and Clearing Association, une filiale de la Banque centrale de Chine, aurait également déclaré que 13% des sites de jeux d’argent prennent en charge la cryptographie et utilisent l’anonymat de la technologie blockchain pour dissimuler les transferts de fonds.

Maintenant que vous recherchez Huobi , Binance et okex sur Baidu ou weibo, aucun résultat ne s’affiche sur ces plateformes. pic.twitter.com/S4qZTSqpFw – Molly (@bigmagicdao) 9 juin 2021

De plus, la Commission de réforme et de développement de la préfecture autonome de Changji Hui au Xinjiang a publié mercredi un avis ordonnant à ses fonctionnaires subordonnés du parc de développement économique et technologique de Zhundong de fermer toutes les activités d’extraction de crypto.

La province du Xinjiang est l’une des principales zones de développement économique et technologique en Chine, qui abrite des centrales électriques au charbon et des usines industrielles, y compris certaines des plus grandes installations minières de Bitcoin en raison de l’énergie fossile.

Cette décision a été prise par les autorités sur la base de la répression du commerce de bitcoins et de l’exploitation minière de haut niveau évoquée lors de la réunion du Conseil d’État chinois le mois dernier.

Cela a entraîné une chute de 20% à 25% du taux de hachage des principaux pools miniers, selon BTC.com. Jusqu’à présent, le taux de hachage de Bitcoin par jour est de 166,1 Th/s, en hausse par rapport aux 118,7 Th/s du mois dernier causés par la répression chinoise, mais toujours en baisse par rapport à 171,4 Th/s ATH le 13 mai, selon Bitinfocharts.

En raison de la politique de restrictions de la Chine, le hashrate de Bitcoin commence à baisser, classé premier antpool a chuté de 25%. pic.twitter.com/9Dfqxr8OZe – Wu Blockchain (@WuBlockchain) 9 juin 2021

Selon la publication chinoise Wu Blockchain, il existe trois régions minières en Chine : la Mongolie intérieure, qui dépend fortement de l’exploitation minière à base de charbon et a déjà complètement arrêté l’extraction de crypto-monnaie, le Sichuan dépend de l’hydroélectricité qui peut ne pas s’arrêter, et le Xinjiang, où la situation est compliqué, mais le terme utilisé dans le document est « suspendre pour rectification » et n’est pas aussi strict que la Mongolie-Intérieure. Il a ajouté,

« En plus des incertitudes de la supervision gouvernementale, la Chine connaît une nouvelle pénurie d’électricité. La principale raison est que la principale zone de production d’électricité et la principale zone de consommation d’électricité de la Chine sont séparées à l’ouest et à l’est, ce qui a également un impact sur l’exploitation minière actuelle de Bitcoin.

Bitcoin et d’autres crypto-monnaies continuent de faire face à une pression sur les prix en raison des préoccupations croissantes en matière de réglementation de la Chine. Cette fois, cependant, le prix du BTC n’est pas affecté, passant à 36 700 $ malgré les rapports, après la chute à 31 000 $ mardi.

