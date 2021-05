La Chine est déjà à la limite de la création de matière

05/10/2021 à 08:00 CEST

La Station of Extreme Light, que la Chine développe à Shanghai depuis 2018, a fait des progrès significatifs dans son objectif de fabriquer des lasers si puissants d’ici 2023 qu’ils pourraient percer le vide et créer de la matière.

L’Extreme Light Station (SEL) est une installation laser conçue pour produire un laser de 100 pétawatts (PW) de puissance maximale (un pétawatt équivaut à mille billions de watts), un objectif qui devrait être atteint d’ici deux ans.

Une fois terminé, le laser sera le plus puissant de la Terre, avec une puissance 10 000 fois supérieure à celle de tous les réseaux électriques du monde combinés et une intensité 10 000 milliards de fois supérieure à celle de la lumière du soleil.

Le laser sera suffisamment puissant pour produire de la matière et de l’antimatière directement à partir du vide de l’espace: il nous permettra d’observer dans un laboratoire terrestre le même processus qui aurait donné naissance à l’univers.

Vide mais moinsBien qu’en théorie, il soit possible d’obtenir des particules en appliquant un champ électrique dans le vide, jusqu’à présent nous n’avons pas la technologie pour y parvenir. C’est la barrière que SEL tente de surmonter.

Cette technologie repose sur le fait qu’un vide n’est jamais vraiment vide: c’est comme un étang rempli de paires d’électrons et de positrons (particules de matière et d’antimatière) qui émergent occasionnellement à la surface (existence), bien qu’elles s’annihilent. dès qu’ils sont formés.

Un laser pourrait intervenir dans ce processus et séparer la matière et les particules d’antimatière avant qu’elles n’entrent en collision. Vous pouvez alors les amener tous les deux à émettre des rayons gamma et à générer plus d’électrons et de positrons. Ce barrage de nouvelles particules et de rayonnement pourrait être détecté lorsqu’il acquiert une densité suffisante.

Le laser aurait ainsi réussi à créer des particules et des antiparticules comme si elles étaient sorties de nulle part: il montrerait que la lumière peut arracher des particules de matière et d’antimatière hors de l’espace vide, phénomène connu sous le nom de «briser le vide».

Sujet connexe: La matière serait essentiellement de l’énergie, pas des ondes et des particules

Nouvelle accélérationL’atteindre n’est pas anodin, puisque la question du vide intrigue les scientifiques depuis plus de 80 ans.

La première observation s’est produite en 2016, lorsqu’un groupe de scientifiques a réussi à observer les propriétés quantiques du vide autour d’une étoile à neutrons située à 400 années-lumière de la Terre.

C’est une opération très difficile à répéter que le nouveau laser facilitera, car il va directement créer et mesurer les propriétés quantiques du vide, ici sur Terre.

La science explique à cet égard que le nouveau laser pourrait lancer une nouvelle façon d’accélérer les particules, tant pour la physique des hautes énergies que pour des usages médicaux.

Bien qu’il reste encore du temps pour atteindre cet objectif, les progrès réalisés à ce jour sont assez encourageants.

Matière et énergieLes armes nucléaires ont déjà montré qu’il est possible de convertir la matière en grandes quantités de chaleur et de lumière, mais le faire à l’inverse, convertir la chaleur et la lumière en matière, est beaucoup plus difficile: ce sera ce que le laser étonnant qui prépare dans un laboratoire réalise spécial Chine.

Atteindre cet objectif montrera que la matière et l’énergie sont interchangeables dans toutes les directions, comme Einstein l’avait avancé dans sa célèbre équation.

Le miracle technologique sera le travail de la lumière amplifiée par émission stimulée de rayonnement, mieux connu sous le nom de laser: il fonctionne en stimulant des électrons qui émettent des photons dans un flux de lumière avec une longueur d’onde spécifique.

Changement de capLes impulsions laser peuvent être améliorées en augmentant leur énergie ou également en raccourcissant leur durée. Les efforts technologiques dans le passé se sont concentrés sur l’augmentation de l’énergie des lasers.

Les scientifiques en Chine ont choisi de raccourcir le temps d’impulsion et dans cette ligne ils ont fait des progrès qui, probablement, leur permettront d’atteindre l’objectif visé: ouvrir au monde une nouvelle branche de la physique, appelée photonique nucléaire, pleine de potentialités technologiques. toujours inimaginable.

Image du haut: Gerd Altmann sur Pixabay.