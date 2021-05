La Chine est déjà sur Mars et se positionne comme une puissance spatiale

17/05/2021 à 8h00 CEST

La Chine est devenue le deuxième pays au monde à faire atterrir avec succès un vaisseau spatial sur Mars, confirmant qu’elle a la capacité technologique de reproduire les aventures de la NASA: elle enverra également des humains sur la Lune et disposera de sa propre station spatiale et de son télescope. Comme Hubble.

Ce week-end, il a placé Zhurong, un véhicule d’exploration spatiale (rover) conçu pour se déplacer à la surface d’une autre planète, dans la plaine utopique de Mars.

Utopia Planitia est une vaste plaine située dans l’hémisphère nord de la planète rouge, où Viking 2, l’une des deux sondes spatiales pour l’exploration de Mars appartenant au programme Viking de la NASA, avait atterri en 1976.

Zhurong fait partie de la sonde Tianwen-1, développée par la Chine pour amener un orbiteur, un atterrisseur et un rover sur la planète Mars, objectifs qu’elle a déjà accomplis.

La mission a été lancée le 23 juillet 2020 depuis le centre de lancement de satellites de Wenchang, avec une fusée de la série Long March (5) qui est entrée en orbite martienne le 10 février 2021.

Trois mois plus tard, la sonde Tianwen-1 a envoyé Zhurong à la surface martienne, rejoignant ainsi l’autre vaisseau spatial de la NASA qui arpentait déjà la planète.

Atterrissage humain sur Mars

Atterrissage humain sur MarsLe lancement de la sonde Tianwen-1 fait partie de l’atterrissage humain sur Mars, qui comprend le déploiement du rover Perseverance de la NASA, ainsi que de l’orbiteur Hope envoyé par les Émirats arabes unis pour étudier l’atmosphère et le climat martiens.

Ces trois missions ont atteint Mars en février: le rover de la NASA est descendu immédiatement, tandis que Tianwen-1 est resté en orbite martienne pour explorer le site d’atterrissage avant d’envoyer Zhurong.

Zhurong a commencé le développement d’une série d’expériences qui étudieront la topographie, la géologie et l’atmosphère de Mars, afin de mieux comprendre la distribution de la glace dans la région et fournir des informations sur la viabilité des colonies humaines sur la planète rouge.

Parmi les instruments scientifiques de Zhurong, il y a un radar qui pourrait détecter des poches d’eau sous la surface, où une forme de vie pourrait persister, note The Planetary Society.

Zhurong, qui est alimenté par l’énergie solaire, a une capacité opérationnelle de 90 jours martiens, chacun d’une durée de 1 jour et 37 minutes de plus que sur Terre, et peut avancer son exploration à 200 mètres par heure, bien que la sonde Tianwen-1 continue à collecter des données sur Mars pour les années à venir.

Le rover Perseverance de la NASA passera une année martienne (environ 687 jours terrestres) à explorer la planète rouge et atteindra une vitesse maximale de 0,016093 kilomètres par heure.

La Chine prévoit d’envoyer un deuxième atterrisseur sur Mars en 2028 et d’apporter des échantillons de sol martien sur Terre, ce que la NASA et l’Agence spatiale européenne (ESA) prévoient de réaliser également en 2031. On ne sait pas encore qui obtiendra ces échantillons. échantillons pour la première fois sur Terre, mais tous ont l’intention d’envoyer un vaisseau spatial habité sur Mars plus tard.

Le retour des échantillons martiens sur Terre est l’une des principales priorités de la communauté scientifique. Malgré les progrès impressionnants réalisés dans le placement d’instruments scientifiques miniatures dans les engins spatiaux, seule la technologie terrestre peut dater des échantillons avec une précision absolue, reproduire des résultats scientifiques et vérifier la présence ou l’absence de vie dans un échantillon.

Et au-delà

Et au-delàLa Chine a déjà annoncé son intention de devenir une grande puissance spatiale, avec des programmes spécifiques non seulement pour Mars, mais aussi pour la Lune et sa propre Station spatiale internationale.

Le plan pour la Lune consiste à orbiter, à atterrir, à collecter et à renvoyer des échantillons sur Terre, suivis d’un atterrissage habité.

L’orbite a été réalisée en 2007, l’atterrissage sur la lune en 2013 et en décembre dernier a ramené sur Terre les premières roches de la Lune obtenues après plus de 40 ans.

La mission habitée est prévue pour 2024 et en mars dernier, il a été annoncé que la Chine travaillera avec la Russie à la construction d’une station de recherche lunaire orbitale.

La Chine construit également sa propre station spatiale, qui sera achevée l’année prochaine, lorsqu’elle rejoindra la Station spatiale internationale (ISS).

Sa construction n’est pas sans incidents: le mois dernier, la fusée qui transportait le module central de cabine jusqu’à la station spatiale a perdu son propulseur et est tombée de manière incontrôlable au-dessus de l’océan Indien.

La Estación Espacial China (CSS) tiene menos de una cuarta parte de la masa de la ISS, construida cooperativamente por 15 naciones, aunque desarrollará importantes investigaciones sobre fisiología espacial, ciencias de la vida, física de fluidos, ciencia de materiales, astronomía y observación De la terre.

Il utilisera les horloges les plus précises du monde et les atomes les plus froids pour soutenir la recherche fondamentale en relativité générale et en physique quantique, note le Scientific American.

Chinois Hubble

Chinois HubbleEnfin, la Chine prévoit de lancer en 2024 un télescope de la taille de Hubble, appelé le Xuntian, qui orbitera autour de la Terre à 593 kilomètres au-dessus du niveau de la mer.

Xuntian fera partie de la station orbitale chinoise et aura 300 fois le champ de vision de Hubble. Vous étudierez la cosmologie, la structure à grande échelle de la matière dans l’univers, la galaxie et la science stellaire, ainsi que la matière noire et l’énergie.

Le New York Times souligne l’importance de l’atterrissage de la Chine sur Mars: «La mission chinoise sur Mars peut sembler moins sexy que la dernière de la NASA, car elle répète essentiellement des exploits que les Américains ont accomplis il y a des décennies, mais représente un autre jalon dans l’ambition. grande puissance spatiale. “

Plus important encore, il s’agit d’une démonstration technologique pour un projet futur beaucoup plus ambitieux qui comprend l’envoi d’orbiteurs vers Vénus et Jupiter.

Photo du haut: lancement le 23 juillet 2020 de la fusée chinoise qui transporte la sonde Tianwen-1 vers Mars. Agence Xinhua.