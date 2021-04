La Chine est-elle toujours l’usine du monde?

La Chine a les meilleures chaînes d’approvisionnement du monde – point final – personne d’autre ne s’en approche. Pourtant, Samsung Electronics a fermé sa dernière usine en Chine l’année dernière, mais en a ouvert de nouvelles au Vietnam et en Inde.

La confiance et la réputation sont peut-être les deux seules choses au monde qui voyagent plus vite que la lumière. De tous les témoignages, il semble que la Chine soit en train de perdre le jeu de la confiance et cette réputation mondiale indigne de confiance jette une longue ombre sur sa puissance manufacturière. Le cocktail enivrant parfait de Covid-19, les tensions géopolitiques, les agressions indésirables contre les voisins et dans la mer de Chine méridionale, les tarifs élevés, le recours au travail forcé des minorités ethniques, l’utilisation abusive des règles de l’OMC (Organisation mondiale du commerce) se réunissent pour déplacer les usines du monde. loin de l’usine du monde! Hong Kong et Shenzhen avec environ 500 et 300 gratte-ciel respectivement, la plupart des villes du monde, étaient les leaders sur cette seule métrique – un témoignage silencieux mais visible des ambitions mondiales de la Chine, éclipsant même New York et Los Angeles.

La Chine perd des usines à un rythme étonnant, surtout après que le virus chinois a détruit une grande partie de ce que nous appelions le “ mode de vie ” en 2020 et au-delà. (Je me demande si nous pouvons avoir une grippe espagnole et une encéphalite japonaise, qu’est-ce qui ne va pas à l’appeler le virus chinois ou Kung-Flu ?!). La Chine a des conflits continus avec l’Inde, l’Australie, le Japon et la perception du public aux États-Unis est principalement anti-chinoise maintenant selon le Pew Center – et c’est un changement significatif par rapport à ce qu’il était il y a cinq ans à peine! Il y a un changement subtil mais important des Américains qui considèrent les Chinois comme des rivaux pour les considérer comme des ennemis maintenant. Malgré ce que suggèrent les enquêtes menées en Chine, l’abandon du secteur manufacturier est assez dramatique et, dans cinq ans, la carte manufacturière du monde sera très différente de ce qu’elle fait aujourd’hui. Les enquêtes menées par UBS dans le monde suggèrent que 20 à 30% de la production quittera la Chine.

Ne vous y trompez pas, 4 billions de dollars de fabrication se produisent en Chine et c’est plus que le PIB de l’Inde à ce jour. Cela représente environ 30% de la fabrication mondiale et équivaut à celui des États-Unis, du Japon et de l’Allemagne réunis. En 2020-2021, la Chine est le plus grand exportateur du monde, tandis que les États-Unis sont le plus grand importateur du monde, ce qui fait de l’OMC un défi de taille pour organiser le commerce conformément à ses règles existantes. La Chine a rejoint l’OMC il y a exactement 20 ans, et la prochaine grande méga tendance qui se dessine dans le monde est la dé-factorisation de la Chine, parallèlement à une nouvelle guerre froide qui frémit et visible entre les États-Unis et la Chine. La Chine représente 13% des exportations mondiales et 18% de la capitalisation boursière mondiale, et est l’un des deux King Kongs en termes de suprèmes économiques du monde.

La Chine a les meilleures chaînes d’approvisionnement du monde – point final – personne d’autre ne s’en approche. Pourtant, Samsung Electronics a fermé sa dernière usine en Chine l’année dernière, mais en a ouvert de nouvelles au Vietnam et en Inde. Ils fabriquent environ 300 millions de téléphones chaque année, dont plus de la moitié sont aujourd’hui fabriqués au Vietnam, et l’usine de Noida a la capacité d’en fabriquer 120 millions par an. Cette usine de Samsung en Inde est la plus grande du monde, encore plus grande que celles qu’elle possédait en Chine et presque autant que la capacité totale de Samsung au Vietnam. J’attends que le Samsung Galaxy Fold Made in India arrive bientôt! L’emblématique Razr de Motorola, son premier téléphone pliable, a été fabriqué en Inde et non en Chine. N’oublions pas que c’est peut-être pour la première fois dans l’histoire de la fabrication en Inde enregistrée que des quantités aussi importantes de fabrication d’électronique se sont déplacées vers le pays.

Dongguan, l’épicentre de la fabrication en Chine, a de nombreux volets fermés et des panneaux «espace disponible» partout. Plus près de chez nous, Foxconn, Wistron, Pegatron et Tata Electronics sont les derniers bénéficiaires d’Apple qui a transféré sa fabrication hors de Chine et du programme réfléchi PLI (Production-Linked Incentive) du gouvernement indien. Pas seulement l’assemblage mais la fabrication, oui vous avez bien entendu. Le programme PLI a été l’une des plus grandes réalisations de l’administration Modi pour inciter les fabricants à venir en Inde. Le MeitY, sous la direction d’interprètes discrets parmi les agents de l’IAS comme Ajay Sawhney et Saurabh Gaur, a remporté les applaudissements des investisseurs étrangers en matériel qui affluent vers le système, qui est également étendu à d’autres secteurs. De même, le Tamil Nadu et le Karnataka, avec des agents dynamiques de l’IAS, poursuivent toutes les entreprises qui jettent un coup d’œil par une fenêtre chinoise, jusqu’à leur tombe et retour, pour les amener dans leurs États respectifs. À tout le moins, la Chine ne restera pas l’usine d’électronique du monde, sinon l’usine du monde, d’ici la fin de cette décennie.

Écoutez les données parler d’elles-mêmes. Dans le cadre du premier cycle du programme PLI pour la fabrication à grande échelle de téléphones mobiles et de composants électroniques spécifiés, les entreprises candidates devraient contribuer jusqu’à Rs 10,5 lakh crore à la production (dont environ 60% proviendront des exportations) sur cinq ans. Le programme conduira à un investissement supplémentaire d’environ Rs 11 000 crore dans la fabrication électronique. Le programme PLI pour la fabrication à grande échelle de téléphones mobiles et de composants électroniques spécifiés devrait générer des emplois pour environ 2 lakh. Au cours du seul deuxième semestre de 2020, malgré Covid-19, 10 entreprises candidates ont produit des marchandises d’une valeur de 35000 crore Rs et ont investi 1300 crore Rs dans le cadre de ce programme. La création d’emplois supplémentaires au cours de cette période s’élève à 22 500 emplois. Les entreprises restantes sont en train de délocaliser leurs opérations d’autres pays et devraient commencer la production en 2021. Cela conduira à environ Rs 70 000 crore de production, Rs 1 500 crore d’investissement et 25 000 emplois supplémentaires au cours du premier semestre 2021 lui-même. .

De même, le Japon a mis de côté 2,2 milliards de dollars l’année dernière pour couvrir les coûts des fabricants japonais quittant la Chine, ce qui s’apparente à une relance, tandis que l’Indonésie a mis de côté 1 milliard de dollars pour la même chose. Le jeu de courtiser les entreprises qui quittent la Chine est bel et bien lancé.

Willy Shih, de la Harvard Business School, souligne que toute la chaîne d’approvisionnement des textiles et de leurs groupes d’écosystèmes connexes s’est déplacée à l’étranger en Chine et au Bangladesh et que les ramener tous sera compliqué, mais pas dans le cas de certaines autres industries. Avec Gary Pisano, il a souligné avec prémonition il y a 12 ans que la compétitivité américaine diminuait en raison de la délocalisation incessante de la fabrication vers la Chine. Cela avait non seulement nui à la balance commerciale des États-Unis, mais aussi à ses perspectives d’emploi et à son écosystème d’innovation. Les poulets proverbiaux sont rentrés à la maison pour se percher.

AT Kearney a un intéressant indice de diversification de la Chine (CDI) qui suit l’évolution des importations manufacturières américaines de la Chine vers d’autres pays. Il conclut que si la Chine reste le premier producteur mondial de produits manufacturés, elle a perdu régulièrement des parts au sein du CDI au cours des sept dernières années. Tout cela est bien connu des dirigeants chinois qui font tout ce qui est en leur pouvoir pour le ralentir, car il ne peut pas être inversé.

Le président chinois Xi Jinping a lancé l’idée d’une stratégie de «double circulation» pour réduire sa dépendance au commerce et aux marchés mondiaux. La Chine s’appuiera principalement sur la «circulation interne» – le cycle domestique de production, de distribution et de consommation – pour son développement, soutenu par l’innovation et les mises à niveau de l’économie. La «circulation externe» perdra sa primauté et ne jouera qu’un rôle supplémentaire. Le prochain plan quinquennal de la Chine a ce vaste thème comme pièce maîtresse. De plus, en 2020, le gouvernement national a ordonné à tous les bureaux du gouvernement de supprimer tout le matériel et les logiciels étrangers d’ici 2023. Cela représente environ 25 millions d’ordinateurs qui vont à eux seuls à la poubelle! Il est également bien connu qu’il y a une pénurie mondiale de puces et que le nouveau fonds chinois de semi-conducteurs de 29 milliards de dollars vise à renforcer ses propres capacités, et qui sait que Huawei pourrait bientôt concurrencer Samsung et Intel dans le domaine des puces!

Les revenus de Huawei sont supérieurs à ceux d’Alibaba, Tencent et Baidu réunis, et le meilleur écosystème 5G de bout en bout au monde est créé par eux, même s’ils sont confrontés à des problèmes de confiance importants lorsqu’ils vendent à l’étranger. Huawei se prépare déjà à une nouvelle guerre froide, où le monde ne peut pas acheter chez eux, et dispose désormais de son propre système d’exploitation Harmony et de nouvelles puces rapides, dissociées de l’écosystème technologique américain. Walmart a annoncé 350 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie pour la marchandise «Made in America» pour ses magasins – fabriqués, cultivés ou assemblés en Amérique.

C’est khela hobe (game on) ici aussi, comme dans la politique indienne, mais la question est de savoir si l’Inde peut rivaliser face à face pour faire un khela shesh (game over) sur la Chine, sur la carte manufacturière mondiale de cette décennie? L’Inde peut-elle profiter de la «tempête parfaite» en termes de confluence des circonstances sur la scène mondiale, ainsi que de la proactivité de la politique intérieure pour faire du «Made in India» une réalité?

