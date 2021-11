La Chine est en tête des pays de l’APAC dans la tendance de recherche de Google pour NFT

Les dernières données de Google Trends ont classé la Chine comme le pays avec le plus grand intérêt pour les recherches liées aux jetons non fongibles (NFT) dans les régions APAC.

Selon le classement, la Chine a obtenu 100 points, ce qui dénote le plus haut niveau d’intérêt des utilisateurs de Google.

Les données de Google Trends ont également révélé que les pays d’Asie-Pacifique (APAC), dont Singapour, Hong Kong et les Philippines, figurent dans le top cinq, à l’exception du Venezuela, le seul pays d’Amérique latine dans le top dix.

Les recherches NFT présentent également une grande similitude avec les recherches de plateformes de trading NFT telles qu’OpenSea. Le géant asiatique s’est également classé premier avec le plus de recherches pour OpenSea et Rarible. Trois données différentes affirmant que l’intérêt pour les NFT en Chine est organique et délibéré alors que la population crypto explore ses options pour capter le buzz entourant les objets de collection numériques.

L’écosystème de la monnaie numérique en Chine a été très hostile, tout cela grâce à la répression réglementaire par les régulateurs régionaux. La nation a d’abord interdit l’exploitation minière de Bitcoin plus tôt cette année, citant la consommation électrique excessive de l’opération de génération de jetons. Plus tard, la Banque populaire de Chine (PBoC) a interdit toutes les transactions liées aux monnaies numériques, avec des conseils stricts aux institutions financières de ne pas autoriser de telles transactions.

À la suite de ces développements, les échanges cryptographiques, notamment Huobi Global et Binance, ont interrompu leurs offres de produits dans le pays, laissant à la population cryptographique peu de possibilités de s’exposer à l’industrie en pleine croissance. Les données de Google Trends sur l’intérêt de NFT pour l’APAC, en particulier en Chine, sont un signe que les investisseurs explorent des voies alternatives pour investir leurs revenus supplémentaires.

L’intérêt potentiel pour les NFT en Chine devrait être encore alimenté par le marché des jetons non fongibles récemment lancé par le géant du commerce électronique Alibaba. Avec la conviction que l’industrie de la cryptographie et l’écosystème NFT en particulier en sont encore à leurs balbutiements, il existe un lambeau de preuves évidentes que les Asiatiques ne veulent pas être laissés pour compte.

Source de l’image : Shutterstock